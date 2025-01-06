https://ria.ru/20250106/krizis--1992678147.html

Посольство России обвинило Украину в энергокризисе в Приднестровье

Посольство России обвинило Украину в энергокризисе в Приднестровье - РИА Новости, 06.01.2025

Посольство России обвинило Украину в энергокризисе в Приднестровье

Посольство России в Кишиневе обвинило Украину в создании энергетического кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике из-за отказа в транзите... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T17:53:00+03:00

2025-01-06T17:53:00+03:00

2025-01-06T18:47:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 янв — РИА Новости. Посольство России в Кишиневе обвинило Украину в создании энергетического кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике из-за отказа в транзите газа через свою территорию. В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. С 3 января начались веерные отключения электроэнергии. В понедельник глава правительства ПМР Александр Розенберг сообщил, что 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения."С тревогой наблюдаем за стремительно ухудшающейся ситуацией на Левобережье из-за отсутствия с 1 января 2025 года российского газа в Приднестровье. Необходимо понимать, что намеренное игнорирование кишиневскими властями многочисленных проблем в отношениях с "Газпромом" является основной причиной текущей кризисной ситуации в регионе. Кроме того, деструктивная политика кровавого режима Зеленского только разжигает энергетический кризис в Молдавии", — говорится в сообщении.В дипмиссии отметили, что власти республики игнорируют проблемы в отношениях с российской компанией, что усугубляет кризис."Попытки обвинить Москву в отказе поддержать Тирасполь — часть пропагандистской кампании по подрыву доверия жителей региона к России", — подчеркивается в материале. В посольстве выразили уверенность, что ситуация искусственно создана коллективным Западом и Украиной. Дипломаты также выразили обеспокоенность заявлениями отдельных молдавских политиков."Пропагандистские выпады нацелены на подрыв доверия приднестровцев к России. Более того, при попустительстве официальных лиц Молдавии некоторые "горячие головы" предлагают решить приднестровский вопрос силовыми методами. Неоднократно предупреждали: такие действия не останутся без ответа", — резюмировали в дипмиссии. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызвало представителя российского посольства для разъяснений по поводу заявления о ситуации в Приднестровье. Прекращение поставок "Газпрома" в МолдавиюВ конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта.Осенью 2023-го тогдашний глава Минэнерго республики Виктор Парликов представил результаты аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его утверждению, не были подтверждены документально ни одной из сторон, а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. В итоге Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.Помимо прочего, "Газпром" с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.

https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html

https://ria.ru/20250106/es-1992666657.html

https://ria.ru/20241216/gaz-1989567587.html

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молдавия, россия, кишинев, газпром, молдовагаз, в мире, украина