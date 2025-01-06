https://ria.ru/20250106/kolyadki-1992636103.html

Митрополит надеется на распространение традиции пения колядок

Митрополит надеется на распространение традиции пения колядок - РИА Новости, 06.01.2025

Митрополит надеется на распространение традиции пения колядок

Традиция исполнения рождественских колядок должна сохраняться и как можно больше распространяться в российских городах, деревнях и селах и, прежде всего, в... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T08:06:00+03:00

2025-01-06T08:06:00+03:00

2025-01-06T08:50:00+03:00

религия

россия

московский синодальный хор

рождественский пост

белоруссия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Традиция исполнения рождественских колядок должна сохраняться и как можно больше распространяться в российских городах, деревнях и селах и, прежде всего, в семьях, считает митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков)."Народные произведения, которые рассказывают о событиях Рождества Христова, о смысле этого праздника всегда бытовали в нашем народе, колядки были особенно распространены в Малороссии и Белоруссии. Благодаря рождественским песнопениям люди узнавали о родившемся Иисусе, укрепляли свою веру. Хотелось бы, чтобы эта традиция как можно больше получала свое развитие и распространение в наших городах, селах и поселках и, прежде всего, в семьях", - рассказал митрополит.Священнослужитель напомнил, что колядовать обычно начинают накануне Рождества в сочельник и продолжают до Крещения Господня."Особенно, первые дни после Рождества Христова принято прославлять Господа. Вместо того, чтобы ввести какие-то праздные разговоры, наши предки сопровождали трапезу песнопениями в течение всех Святок, вплоть до Крещения. В Петербургской духовной академии, где я был 10 лет ректором, накануне праздничного рождественского всенощного бдения мы все собирались в трапезной, вкушали сочиво при свечах и пели тихие колядки, которые возвещали о грядущем торжестве. А уже после Рождественской литургии в трапезной исполнялись более динамичные колядки", - отметил митрополит.Художественный руководитель и дирижер Московского синодального хора Алексей Пузаков в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что академическая музыка и народное творчество - это два "крыла" русской культуры."Синодальный хор не исполняет колядок, это не богослужебные песнопения. Но я очень люблю фольклор, народное творчество. Мне кажется что академическая музыка и народное творчество - это два крыла, которые несут нашу культуру. Древние богослужебные традиции и традиции народных песен - сообщающиеся сосуды, которые передают энергию созидания и энергию человеческой веры", - отметил Пузаков.

https://ria.ru/20250106/nauka-1988653701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, московский синодальный хор, рождественский пост, белоруссия