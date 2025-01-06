Рейтинг@Mail.ru
Митрополит надеется на распространение традиции пения колядок - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:06 06.01.2025 (обновлено: 08:50 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/kolyadki-1992636103.html
Митрополит надеется на распространение традиции пения колядок
Митрополит надеется на распространение традиции пения колядок - РИА Новости, 06.01.2025
Митрополит надеется на распространение традиции пения колядок
Традиция исполнения рождественских колядок должна сохраняться и как можно больше распространяться в российских городах, деревнях и селах и, прежде всего, в... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T08:06:00+03:00
2025-01-06T08:50:00+03:00
религия
россия
московский синодальный хор
рождественский пост
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980150222_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_494e53a9650b0acc457d392a6f22dcf8.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Традиция исполнения рождественских колядок должна сохраняться и как можно больше распространяться в российских городах, деревнях и селах и, прежде всего, в семьях, считает митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков)."Народные произведения, которые рассказывают о событиях Рождества Христова, о смысле этого праздника всегда бытовали в нашем народе, колядки были особенно распространены в Малороссии и Белоруссии. Благодаря рождественским песнопениям люди узнавали о родившемся Иисусе, укрепляли свою веру. Хотелось бы, чтобы эта традиция как можно больше получала свое развитие и распространение в наших городах, селах и поселках и, прежде всего, в семьях", - рассказал митрополит.Священнослужитель напомнил, что колядовать обычно начинают накануне Рождества в сочельник и продолжают до Крещения Господня."Особенно, первые дни после Рождества Христова принято прославлять Господа. Вместо того, чтобы ввести какие-то праздные разговоры, наши предки сопровождали трапезу песнопениями в течение всех Святок, вплоть до Крещения. В Петербургской духовной академии, где я был 10 лет ректором, накануне праздничного рождественского всенощного бдения мы все собирались в трапезной, вкушали сочиво при свечах и пели тихие колядки, которые возвещали о грядущем торжестве. А уже после Рождественской литургии в трапезной исполнялись более динамичные колядки", - отметил митрополит.Художественный руководитель и дирижер Московского синодального хора Алексей Пузаков в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что академическая музыка и народное творчество - это два "крыла" русской культуры."Синодальный хор не исполняет колядок, это не богослужебные песнопения. Но я очень люблю фольклор, народное творчество. Мне кажется что академическая музыка и народное творчество - это два крыла, которые несут нашу культуру. Древние богослужебные традиции и традиции народных песен - сообщающиеся сосуды, которые передают энергию созидания и энергию человеческой веры", - отметил Пузаков.
https://ria.ru/20250106/nauka-1988653701.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980150222_173:0:2828:1991_1920x0_80_0_0_b5058f7314bac7d41ff8ed97bd5d6e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московский синодальный хор, рождественский пост, белоруссия
Религия, Россия, Московский синодальный хор, Рождественский пост, Белоруссия
Митрополит надеется на распространение традиции пения колядок

Митрополит Амвросий призвал распространять традицию пения колядок

© РИА Новости / Виктор Драчев | Перейти в медиабанкУчастники святочных колядований
Участники святочных колядований - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Виктор Драчев
Перейти в медиабанк
Участники святочных колядований. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Традиция исполнения рождественских колядок должна сохраняться и как можно больше распространяться в российских городах, деревнях и селах и, прежде всего, в семьях, считает митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков).
«
"Народные произведения, которые рассказывают о событиях Рождества Христова, о смысле этого праздника всегда бытовали в нашем народе, колядки были особенно распространены в Малороссии и Белоруссии. Благодаря рождественским песнопениям люди узнавали о родившемся Иисусе, укрепляли свою веру. Хотелось бы, чтобы эта традиция как можно больше получала свое развитие и распространение в наших городах, селах и поселках и, прежде всего, в семьях", - рассказал митрополит.
Священнослужитель напомнил, что колядовать обычно начинают накануне Рождества в сочельник и продолжают до Крещения Господня.
"Особенно, первые дни после Рождества Христова принято прославлять Господа. Вместо того, чтобы ввести какие-то праздные разговоры, наши предки сопровождали трапезу песнопениями в течение всех Святок, вплоть до Крещения. В Петербургской духовной академии, где я был 10 лет ректором, накануне праздничного рождественского всенощного бдения мы все собирались в трапезной, вкушали сочиво при свечах и пели тихие колядки, которые возвещали о грядущем торжестве. А уже после Рождественской литургии в трапезной исполнялись более динамичные колядки", - отметил митрополит.
Художественный руководитель и дирижер Московского синодального хора Алексей Пузаков в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что академическая музыка и народное творчество - это два "крыла" русской культуры.
"Синодальный хор не исполняет колядок, это не богослужебные песнопения. Но я очень люблю фольклор, народное творчество. Мне кажется что академическая музыка и народное творчество - это два крыла, которые несут нашу культуру. Древние богослужебные традиции и традиции народных песен - сообщающиеся сосуды, которые передают энергию созидания и энергию человеческой веры", - отметил Пузаков.
Вифлеемская звезда - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
"Мы этого не увидим". Как наука объясняет главную загадку Рождества
08:00
 
РелигияРоссияМосковский синодальный хорРождественский постБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала