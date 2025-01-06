https://ria.ru/20250106/kolyadki-1992636103.html
Митрополит надеется на распространение традиции пения колядок
Митрополит надеется на распространение традиции пения колядок - РИА Новости, 06.01.2025
Митрополит надеется на распространение традиции пения колядок
Традиция исполнения рождественских колядок должна сохраняться и как можно больше распространяться в российских городах, деревнях и селах и, прежде всего, в... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T08:06:00+03:00
2025-01-06T08:06:00+03:00
2025-01-06T08:50:00+03:00
религия
россия
московский синодальный хор
рождественский пост
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Традиция исполнения рождественских колядок должна сохраняться и как можно больше распространяться в российских городах, деревнях и селах и, прежде всего, в семьях, считает митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков)."Народные произведения, которые рассказывают о событиях Рождества Христова, о смысле этого праздника всегда бытовали в нашем народе, колядки были особенно распространены в Малороссии и Белоруссии. Благодаря рождественским песнопениям люди узнавали о родившемся Иисусе, укрепляли свою веру. Хотелось бы, чтобы эта традиция как можно больше получала свое развитие и распространение в наших городах, селах и поселках и, прежде всего, в семьях", - рассказал митрополит.Священнослужитель напомнил, что колядовать обычно начинают накануне Рождества в сочельник и продолжают до Крещения Господня."Особенно, первые дни после Рождества Христова принято прославлять Господа. Вместо того, чтобы ввести какие-то праздные разговоры, наши предки сопровождали трапезу песнопениями в течение всех Святок, вплоть до Крещения. В Петербургской духовной академии, где я был 10 лет ректором, накануне праздничного рождественского всенощного бдения мы все собирались в трапезной, вкушали сочиво при свечах и пели тихие колядки, которые возвещали о грядущем торжестве. А уже после Рождественской литургии в трапезной исполнялись более динамичные колядки", - отметил митрополит.Художественный руководитель и дирижер Московского синодального хора Алексей Пузаков в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что академическая музыка и народное творчество - это два "крыла" русской культуры."Синодальный хор не исполняет колядок, это не богослужебные песнопения. Но я очень люблю фольклор, народное творчество. Мне кажется что академическая музыка и народное творчество - это два крыла, которые несут нашу культуру. Древние богослужебные традиции и традиции народных песен - сообщающиеся сосуды, которые передают энергию созидания и энергию человеческой веры", - отметил Пузаков.
https://ria.ru/20250106/nauka-1988653701.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, московский синодальный хор, рождественский пост, белоруссия
Религия, Россия, Московский синодальный хор, Рождественский пост, Белоруссия
Митрополит надеется на распространение традиции пения колядок
Митрополит Амвросий призвал распространять традицию пения колядок
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Традиция исполнения рождественских колядок должна сохраняться и как можно больше распространяться в российских городах, деревнях и селах и, прежде всего, в семьях, считает митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков).
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"Народные произведения, которые рассказывают о событиях Рождества Христова, о смысле этого праздника всегда бытовали в нашем народе, колядки были особенно распространены в Малороссии и Белоруссии. Благодаря рождественским песнопениям люди узнавали о родившемся Иисусе, укрепляли свою веру. Хотелось бы, чтобы эта традиция как можно больше получала свое развитие и распространение в наших городах, селах и поселках и, прежде всего, в семьях", - рассказал митрополит.
Священнослужитель напомнил, что колядовать обычно начинают накануне Рождества в сочельник и продолжают до Крещения Господня.
"Особенно, первые дни после Рождества Христова принято прославлять Господа. Вместо того, чтобы ввести какие-то праздные разговоры, наши предки сопровождали трапезу песнопениями в течение всех Святок, вплоть до Крещения. В Петербургской духовной академии, где я был 10 лет ректором, накануне праздничного рождественского всенощного бдения мы все собирались в трапезной, вкушали сочиво при свечах и пели тихие колядки, которые возвещали о грядущем торжестве. А уже после Рождественской литургии в трапезной исполнялись более динамичные колядки", - отметил митрополит.
Художественный руководитель и дирижер Московского синодального хора
Алексей Пузаков в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что академическая музыка и народное творчество - это два "крыла" русской культуры.
"Синодальный хор не исполняет колядок, это не богослужебные песнопения. Но я очень люблю фольклор, народное творчество. Мне кажется что академическая музыка и народное творчество - это два крыла, которые несут нашу культуру. Древние богослужебные традиции и традиции народных песен - сообщающиеся сосуды, которые передают энергию созидания и энергию человеческой веры", - отметил Пузаков.