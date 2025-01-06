https://ria.ru/20250106/kndr-1992653531.html

В Южной Корее считают, что КНДР могла запустить гиперзвуковую ракету

В Южной Корее считают, что КНДР могла запустить гиперзвуковую ракету - РИА Новости, 06.01.2025

В Южной Корее считают, что КНДР могла запустить гиперзвуковую ракету

Южнокорейские военные считают, что КНДР могла запустить гиперзвуковую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на на Объединенное командование начальников... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T11:35:00+03:00

2025-01-06T11:35:00+03:00

2025-01-06T11:35:00+03:00

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СЕУЛ, 6 янв – РИА Новости. Южнокорейские военные считают, что КНДР могла запустить гиперзвуковую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ). Ранее сообщалось, что КНДР впервые в этом году запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Японского (Восточного - ред) моря из района Пхеньяна около полудня. Она пролетела не менее 1100 километров, прежде чем упасть. Как предполагают южнокорейские военные, КНДР, предположительно, запустила гиперзвуковую ракету. По словам представителя ОКНШ, хотя дальность полета ракеты была меньше, чем у обычных ракет средней дальности, она аналогична северокорейским ракетам средней дальности, оснащенным гиперзвуковыми боеголовками, что были запущены в январе и апреле прошлого года. Если подтвердится, что КНДР запустила гиперзвуковую ракету, это будет самое дальнее расстояние, преодоленное северокорейской ракетой такого типа. Как отмечает агентство, ракета такого типа теоретически способна нанести удар по военным базам США на Гуаме, расположенным примерно в 3400 километрах от Пхеньяна, если будет выпущена на полную дальность. "В рамках твердой совместной оборонной стратегии Южной Кореи и США наши военные будут внимательно следить за различными действиями Северной Кореи, чтобы не допустить неправильной оценки текущей ситуации с безопасностью", - заявили в ОКНШ, назвав пуск "явной провокацией". В прошлом месяце ОКНШ заявило, что КНДР может запустить гиперзвуковую ракету. Запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в этом году и произошел через два месяца после запуска баллистической ракеты малой дальности (SRBM) 5 ноября прошлого года. На состоявшемся в конце года пленуме партии КНДР заявила, что будет применять "самую жесткую" стратегию противодействия США, отметив, что военное сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией превратилось в "агрессивный военный блок".

https://ria.ru/20250106/kndr-1992635366.html

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в мире, сша, пхеньян, южная корея, объединенный комитет начальников штабов (сша)