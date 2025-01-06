https://ria.ru/20250106/kndr-1992635366.html

В Южной Корее рассказали, сколько пролетела запущенная КНДР ракета

В Южной Корее рассказали, сколько пролетела запущенная КНДР ракета - РИА Новости, 06.01.2025

В Южной Корее рассказали, сколько пролетела запущенная КНДР ракета

Южнокорейские военные заявили, что ракета КНДР пролетела не менее 1100 километров, передает агентство Рёнхап со ссылкой на на Объединенное командование... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T07:51:00+03:00

2025-01-06T07:51:00+03:00

2025-01-06T08:16:00+03:00

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СЕУЛ, 6 янв – РИА Новости. Южнокорейские военные заявили, что ракета КНДР пролетела не менее 1100 километров, передает агентство Рёнхап со ссылкой на на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).Ранее сообщалось, что КНДР впервые в этом году запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Японского моря из района Пхеньяна около полудня."Военные усилили наблюдение и контроль в рамках подготовки к возможным дальнейшим запускам, тесно обмениваются информацией о северокорейских баллистических ракетах с США и Японией, а также поддерживают состояние полной боевой готовности", - заявили в ОКНШ.Как отмечает агентство, запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в этом году и произошел через два месяца после запуска баллистической ракеты малой дальности (SRBM) 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20241213/oruzhie-1988935116.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея