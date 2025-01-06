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Северокорейская ракета упала вне экономической зоны Японии, пишут СМИ
Северокорейская ракета упала вне экономической зоны Японии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2025
Северокорейская ракета упала вне экономической зоны Японии, пишут СМИ
Выпущенная КНДР, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T06:58:00+03:00
2025-01-06T06:58:00+03:00
2025-01-06T07:10:00+03:00
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Выпущенная КНДР, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает агентство Киодо со ссылкой на источник в правительстве. Также источник сообщил, что пока ущерба Японии от этого пуска не зафиксировано. Служба безопасности на море Японии в понедельник сообщила о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР. Спустя шесть минут служба опубликовала сообщение о том, что ракета уже упала, и призвала морские суда в случае обнаружения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
Северокорейская ракета упала вне экономической зоны Японии, пишут СМИ
Киодо: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии