https://ria.ru/20250106/kndr-1992633167.html

Северокорейская ракета упала вне экономической зоны Японии, пишут СМИ

Северокорейская ракета упала вне экономической зоны Японии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2025

Северокорейская ракета упала вне экономической зоны Японии, пишут СМИ

Выпущенная КНДР, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T06:58:00+03:00

2025-01-06T06:58:00+03:00

2025-01-06T07:10:00+03:00

в мире

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Выпущенная КНДР, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает агентство Киодо со ссылкой на источник в правительстве. Также источник сообщил, что пока ущерба Японии от этого пуска не зафиксировано. Служба безопасности на море Японии в понедельник сообщила о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР. Спустя шесть минут служба опубликовала сообщение о том, что ракета уже упала, и призвала морские суда в случае обнаружения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море.

https://ria.ru/20241031/kndr-1981031725.html

япония

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, кндр (северная корея)