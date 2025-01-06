Рейтинг@Mail.ru
Северокорейская ракета упала вне экономической зоны Японии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 06.01.2025 (обновлено: 07:10 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/kndr-1992633167.html
Северокорейская ракета упала вне экономической зоны Японии, пишут СМИ
Северокорейская ракета упала вне экономической зоны Японии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2025
Северокорейская ракета упала вне экономической зоны Японии, пишут СМИ
Выпущенная КНДР, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T06:58:00+03:00
2025-01-06T07:10:00+03:00
в мире
япония
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e3ae3e82b10a4442f33dcd0fa07127c.jpg
ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Выпущенная КНДР, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает агентство Киодо со ссылкой на источник в правительстве. Также источник сообщил, что пока ущерба Японии от этого пуска не зафиксировано. Служба безопасности на море Японии в понедельник сообщила о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР. Спустя шесть минут служба опубликовала сообщение о том, что ракета уже упала, и призвала морские суда в случае обнаружения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море.
https://ria.ru/20241031/kndr-1981031725.html
япония
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9feb511ce58313b3e67d964246248450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
Северокорейская ракета упала вне экономической зоны Японии, пишут СМИ

Киодо: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Выпущенная КНДР, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает агентство Киодо со ссылкой на источник в правительстве.
Также источник сообщил, что пока ущерба Японии от этого пуска не зафиксировано.
Служба безопасности на море Японии в понедельник сообщила о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР. Спустя шесть минут служба опубликовала сообщение о том, что ракета уже упала, и призвала морские суда в случае обнаружения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море.
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за время пусков, пишут СМИ
31 октября 2024, 03:39
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала