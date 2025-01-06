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Выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала - РИА Новости, 06.01.2025
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06:37 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/kndr-1992632155.html
Выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала
Выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала - РИА Новости, 06.01.2025
Выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала
Выпущенная в понедельник КНДР, предположительно, баллистическая ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T06:37:00+03:00
2025-01-06T06:37:00+03:00
в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Выпущенная в понедельник КНДР, предположительно, баллистическая ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. "Согласно министерству обороны, выпущенная ранее Северной Кореей, вероятно, баллистическая ракета, уже упала. Просим воздушные и морские суда следить за информацией и в случае обнаружения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ведомства.
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япония
кндр (северная корея)
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
Выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала

Служба безопасности Японии: выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Выпущенная в понедельник КНДР, предположительно, баллистическая ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Согласно министерству обороны, выпущенная ранее Северной Кореей, вероятно, баллистическая ракета, уже упала. Просим воздушные и морские суда следить за информацией и в случае обнаружения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ведомства.
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