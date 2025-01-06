https://ria.ru/20250106/kndr-1992632155.html
Выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала
Выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала - РИА Новости, 06.01.2025
Выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала
Выпущенная в понедельник КНДР, предположительно, баллистическая ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T06:37:00+03:00
2025-01-06T06:37:00+03:00
2025-01-06T06:37:00+03:00
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Выпущенная в понедельник КНДР, предположительно, баллистическая ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. "Согласно министерству обороны, выпущенная ранее Северной Кореей, вероятно, баллистическая ракета, уже упала. Просим воздушные и морские суда следить за информацией и в случае обнаружения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ведомства.
https://ria.ru/20241105/kndr-1981857806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
Выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала
Служба безопасности Японии: выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала
ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Выпущенная в понедельник КНДР, предположительно, баллистическая ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Согласно министерству обороны, выпущенная ранее Северной Кореей, вероятно, баллистическая ракета, уже упала. Просим воздушные и морские суда следить за информацией и в случае обнаружения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ведомства.