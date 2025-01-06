https://ria.ru/20250106/kndr-1992632155.html

Выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала

Выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала - РИА Новости, 06.01.2025

Выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала

Выпущенная в понедельник КНДР, предположительно, баллистическая ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T06:37:00+03:00

2025-01-06T06:37:00+03:00

2025-01-06T06:37:00+03:00

в мире

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Выпущенная в понедельник КНДР, предположительно, баллистическая ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. "Согласно министерству обороны, выпущенная ранее Северной Кореей, вероятно, баллистическая ракета, уже упала. Просим воздушные и морские суда следить за информацией и в случае обнаружения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ведомства.

https://ria.ru/20241105/kndr-1981857806.html

япония

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, кндр (северная корея)