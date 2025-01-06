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КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 06.01.2025
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06:16 06.01.2025 (обновлено: 13:16 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/kndr-1992631529.html
КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 06.01.2025
КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T06:16:00+03:00
2025-01-06T13:16:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
японское море
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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СЕУЛ, 6 янв — РИА Новости. КНДР впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ)."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", — уточнили военные.По их данным, ракета пролетела не менее 1100 километров.Служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны, в свою очередь, сообщила, что снаряд уже упал. Источник агентства Киодо уточнил, что это произошло вне исключительной экономической зоны страны.Запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в этом году и произошел через два месяца после запуска баллистической ракеты малой дальности (SRBM) 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20241219/kndr-1990022851.html
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кндр (северная корея)
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в мире, кндр (северная корея), японское море, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, КНДР (Северная Корея), Японское море, Объединенный комитет начальников штабов (США)
КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Ренхап: КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© Getty Images / Anadolu / Daniel CengКадры запуска баллистической ракеты КНДР в Японском море во время трансляции выпуска новостей в Сеуле
Кадры запуска баллистической ракеты КНДР в Японском море во время трансляции выпуска новостей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Daniel Ceng
Кадры запуска баллистической ракеты КНДР в Японском море во время трансляции выпуска новостей в Сеуле
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СЕУЛ, 6 янв — РИА Новости. КНДР впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).
"Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", — уточнили военные.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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По их данным, ракета пролетела не менее 1100 километров.
Служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны, в свою очередь, сообщила, что снаряд уже упал. Источник агентства Киодо уточнил, что это произошло вне исключительной экономической зоны страны.
Запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в этом году и произошел через два месяца после запуска баллистической ракеты малой дальности (SRBM) 5 ноября 2024 года.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 5 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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В миреКНДР (Северная Корея)Японское мореОбъединенный комитет начальников штабов (США)
 
 
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