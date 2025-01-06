КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
© Getty Images / Anadolu / Daniel CengКадры запуска баллистической ракеты КНДР в Японском море во время трансляции выпуска новостей в Сеуле
© Getty Images / Anadolu / Daniel Ceng
Кадры запуска баллистической ракеты КНДР в Японском море во время трансляции выпуска новостей в Сеуле
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СЕУЛ, 6 янв — РИА Новости. КНДР впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).
"Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", — уточнили военные.
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По их данным, ракета пролетела не менее 1100 километров.
Служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны, в свою очередь, сообщила, что снаряд уже упал. Источник агентства Киодо уточнил, что это произошло вне исключительной экономической зоны страны.
Запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в этом году и произошел через два месяца после запуска баллистической ракеты малой дальности (SRBM) 5 ноября 2024 года.
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