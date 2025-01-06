https://ria.ru/20250106/kndr-1992631529.html

КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 06.01.2025

КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T06:16:00+03:00

2025-01-06T06:16:00+03:00

2025-01-06T13:16:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

японское море

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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СЕУЛ, 6 янв — РИА Новости. КНДР впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ)."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", — уточнили военные.По их данным, ракета пролетела не менее 1100 километров.Служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны, в свою очередь, сообщила, что снаряд уже упал. Источник агентства Киодо уточнил, что это произошло вне исключительной экономической зоны страны.Запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в этом году и произошел через два месяца после запуска баллистической ракеты малой дальности (SRBM) 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20241219/kndr-1990022851.html

https://ria.ru/20241105/kndr-1981857806.html

кндр (северная корея)

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кндр (северная корея), японское море, объединенный комитет начальников штабов (сша)