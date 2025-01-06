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В РАН назвали главную угрозу для выполнения экономических планов Китая - РИА Новости, 06.01.2025
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06:06 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/kitay-1992630942.html
В РАН назвали главную угрозу для выполнения экономических планов Китая
В РАН назвали главную угрозу для выполнения экономических планов Китая - РИА Новости, 06.01.2025
В РАН назвали главную угрозу для выполнения экономических планов Китая
Главная угроза для выполнения экономических планов Пекина - внешние шоки, в частности повышение пошлин, обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T06:06:00+03:00
2025-01-06T06:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Главная угроза для выполнения экономических планов Пекина - внешние шоки, в частности повышение пошлин, обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "У Китая есть потенциал для роста экономики в 2025 году на уровне 5%. Для достижения этой цели китайскому руководству необходимо осуществлять скоординированную стратегию преобразований в условиях стабильности", - пишут авторы доклада. Отмечается, что стратегические решения в сфере социально-экономического развития были приняты еще в 2024 году на 3-м пленуме ЦК КПК 20-го созыва, основной задачей 2025 года станет их претворение в жизнь. "Главной угрозой для выполнения экономических планов Пекина становятся внешние шоки. Обещанное Дональдом Трампом существенное повышение пошлин на все товары, ввозимые в США из КНР, способно нанести чувствительный удар по китайским производителям", - говорится в докладе. В частности, отмечается, что осуществление этой угрозы сократит доходы Китая от экспорта, замедлит темпы роста ВВП, породит дополнительные трудности с обеспечением занятости. Авторы доклада также прогнозируют ужесточение со стороны США и их союзников политики изоляции Китая в сфере передовых технологий. В этой связи они отмечают, что Китай продолжит движение по пути импортозамещения ключевых технологий и расширения производства высокотехнологичной продукции. "Если Трамп выполнит угрозу повысить тарифные барьеры на пути китайского экспорта в США, позитивный внутренний эффект политики экономического стимулирования может быть в значительной мере ослаблен и даже утрачен", - говорится в докладе. Отмечается, что китайские власти приложат все усилия, чтобы не допустить этого, и наиболее вероятным ответом Пекина на действия администрации США станет новый пакет мер по стимулированию экономики. "Его побочными следствиями могут стать чрезмерное смягчение монетарной политики, создание предпосылок для роста инфляции и увеличения внутреннего долга", - пишут авторы доклада. Однако, отмечают они, замедление темпов развития экономики не сделает Китай более сговорчивым и не заставит его пойти на существенные уступки в адрес США. Ранее избранный президент США Дональд Трамп пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
https://ria.ru/20250106/kitay-1992627059.html
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китай, сша, пекин, дональд трамп, джо байден, в мире
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
В РАН назвали главную угрозу для выполнения экономических планов Китая

РАН назвала внешние шоки главной угрозой для выполнения планов Пекина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Главная угроза для выполнения экономических планов Пекина - внешние шоки, в частности повышение пошлин, обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
Китая есть потенциал для роста экономики в 2025 году на уровне 5%. Для достижения этой цели китайскому руководству необходимо осуществлять скоординированную стратегию преобразований в условиях стабильности", - пишут авторы доклада.
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Отмечается, что стратегические решения в сфере социально-экономического развития были приняты еще в 2024 году на 3-м пленуме ЦК КПК 20-го созыва, основной задачей 2025 года станет их претворение в жизнь.
"Главной угрозой для выполнения экономических планов Пекина становятся внешние шоки. Обещанное Дональдом Трампом существенное повышение пошлин на все товары, ввозимые в США из КНР, способно нанести чувствительный удар по китайским производителям", - говорится в докладе.
В частности, отмечается, что осуществление этой угрозы сократит доходы Китая от экспорта, замедлит темпы роста ВВП, породит дополнительные трудности с обеспечением занятости.
Авторы доклада также прогнозируют ужесточение со стороны США и их союзников политики изоляции Китая в сфере передовых технологий. В этой связи они отмечают, что Китай продолжит движение по пути импортозамещения ключевых технологий и расширения производства высокотехнологичной продукции.
"Если Трамп выполнит угрозу повысить тарифные барьеры на пути китайского экспорта в США, позитивный внутренний эффект политики экономического стимулирования может быть в значительной мере ослаблен и даже утрачен", - говорится в докладе.
Отмечается, что китайские власти приложат все усилия, чтобы не допустить этого, и наиболее вероятным ответом Пекина на действия администрации США станет новый пакет мер по стимулированию экономики.
"Его побочными следствиями могут стать чрезмерное смягчение монетарной политики, создание предпосылок для роста инфляции и увеличения внутреннего долга", - пишут авторы доклада.
Однако, отмечают они, замедление темпов развития экономики не сделает Китай более сговорчивым и не заставит его пойти на существенные уступки в адрес США.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
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