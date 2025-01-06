https://ria.ru/20250106/kitay-1992627059.html

Китай и США могут столкнуться с угрозой военного конфликта, заявили в РАН

Китай и США могут столкнуться с угрозой военного конфликта, заявили в РАН - РИА Новости, 06.01.2025

Китай и США могут столкнуться с угрозой военного конфликта, заявили в РАН

КНР и США могут столкнуться с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта, если экономическое давление Вашингтона на Китай... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T03:39:00+03:00

2025-01-06T03:39:00+03:00

2025-01-06T03:57:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. КНР и США могут столкнуться с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта, если экономическое давление Вашингтона на Китай окажется бесперспективным, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "В китайско-американских отношениях в 2025 году будет нарастать напряженность, что негативно повлияет на военно-политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на развитие мировой экономики", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что если к концу года избранный президент США Дональд Трамп убедится в бесперспективности экономического давления на Китай, он может попытаться поднять ставки, используя для этого тайваньскую проблему. "В таком случае КНР и США столкнутся с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта", - говорится в докладе.

https://ria.ru/20241204/ssha-1987424911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, дональд трамп