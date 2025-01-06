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Китай и США могут столкнуться с угрозой военного конфликта, заявили в РАН - РИА Новости, 06.01.2025
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03:39 06.01.2025 (обновлено: 03:57 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/kitay-1992627059.html
Китай и США могут столкнуться с угрозой военного конфликта, заявили в РАН
Китай и США могут столкнуться с угрозой военного конфликта, заявили в РАН - РИА Новости, 06.01.2025
Китай и США могут столкнуться с угрозой военного конфликта, заявили в РАН
КНР и США могут столкнуться с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта, если экономическое давление Вашингтона на Китай... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T03:39:00+03:00
2025-01-06T03:57:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. КНР и США могут столкнуться с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта, если экономическое давление Вашингтона на Китай окажется бесперспективным, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "В китайско-американских отношениях в 2025 году будет нарастать напряженность, что негативно повлияет на военно-политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на развитие мировой экономики", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что если к концу года избранный президент США Дональд Трамп убедится в бесперспективности экономического давления на Китай, он может попытаться поднять ставки, используя для этого тайваньскую проблему. "В таком случае КНР и США столкнутся с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта", - говорится в докладе.
https://ria.ru/20241204/ssha-1987424911.html
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в мире, сша, китай, дональд трамп
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
Китай и США могут столкнуться с угрозой военного конфликта, заявили в РАН

ИМЭМО РАН: Китай и США столкнутся с кризисом из-за экономического давления США

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. КНР и США могут столкнуться с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта, если экономическое давление Вашингтона на Китай окажется бесперспективным, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В китайско-американских отношениях в 2025 году будет нарастать напряженность, что негативно повлияет на военно-политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на развитие мировой экономики", - говорится в докладе.
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Авторы отмечают, что если к концу года избранный президент США Дональд Трамп убедится в бесперспективности экономического давления на Китай, он может попытаться поднять ставки, используя для этого тайваньскую проблему.
"В таком случае КНР и США столкнутся с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта", - говорится в докладе.
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