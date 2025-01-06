Китай и США могут столкнуться с угрозой военного конфликта, заявили в РАН
ИМЭМО РАН: Китай и США столкнутся с кризисом из-за экономического давления США
Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. КНР и США могут столкнуться с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта, если экономическое давление Вашингтона на Китай окажется бесперспективным, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В китайско-американских отношениях в 2025 году будет нарастать напряженность, что негативно повлияет на военно-политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на развитие мировой экономики", - говорится в докладе.
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Авторы отмечают, что если к концу года избранный президент США Дональд Трамп убедится в бесперспективности экономического давления на Китай, он может попытаться поднять ставки, используя для этого тайваньскую проблему.
"В таком случае КНР и США столкнутся с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта", - говорится в докладе.
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