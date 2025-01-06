https://ria.ru/20250106/kirill-1992667250.html

Патриарх Кирилл рассказал, как попасть в Царство Божие

Патриарх Кирилл рассказал, как попасть в Царство Божие - РИА Новости, 06.01.2025

Патриарх Кирилл рассказал, как попасть в Царство Божие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании рассказал, что христианам XXI века для того, чтобы попасть в Царство Божие, нужно отвечать на... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T15:27:00+03:00

2025-01-06T15:27:00+03:00

2025-01-06T15:27:00+03:00

религия

русская православная церковь

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании рассказал, что христианам XXI века для того, чтобы попасть в Царство Божие, нужно отвечать на любовь Бога взаимностью, так как каждый человек призван к счастью. "Что же нам, христианам XХI века, надлежит делать, чтобы стать причастниками этого поистине бесценного благодеяния Божия и удостоиться Его Царства? Все, что мы можем и должны сделать в своей жизни, — ответить на Его любовь взаимностью... Каждый из нас призван к радости и полноте жизни, говоря простым языком, к счастью, а оно — это важно сознавать и понимать — невозможно без Бога, ибо Он — источник жизни и всех благ, Он — Творец и Промыслитель, Он — любящий Отец, наш заботливый Помощник и Покровитель. Обладая свободной волей, человек может избрать жизнь и достичь богоуподобления, но он также свободен и в выборе для себя другой, безбожной и безблагодатной жизни, ведущей к погибели. Вот почему Господь, Который создал нас, все же не спасает нас без нашего участия", - говорится в его рождественском послании на сайте Русской православной церкви. В конечном итоге, вечная участь каждого человека является продолжением того духовного состояния, которое было свойственно ему в земной жизни, написано в послании. "Памятуя об этом, будем, по слову апостола Павла, стремиться стяжать в себе любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание и другие дары Духа. Будем делать все возможное, чтобы оставаться нам христианами не только по имени, но и по образу жизни, по отношению к родным и близким, к соработникам и сослуживцам, к каждому человеку, нуждающемуся в нашей помощи и участии, сочувствии и поддержке", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20250106/kirill-1992636924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

русская православная церковь, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)