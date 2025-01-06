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Патриарх Кирилл призвал молиться о спасении военнопленных
Патриарх Кирилл призвал молиться о спасении военнопленных - РИА Новости, 06.01.2025
Патриарх Кирилл призвал молиться о спасении военнопленных
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал в Рождество особо молиться о спасении военнопленных, а также о больных и страждущих. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T08:26:00+03:00
2025-01-06T08:26:00+03:00
2025-01-06T08:26:00+03:00
религия
русская православная церковь
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал в Рождество особо молиться о спасении военнопленных, а также о больных и страждущих. "Во все дни, наипаче же в сей великий праздник, мы призваны усердно молиться о мире всего мира и благосостоянии святых Божиих Церквей, о недугующих, страждущих, плененных и о спасении их. Значимость этих прошений ныне весьма актуальна, ибо силы зла, брани и разделений хотящие, ополчились на православие. Они сеют вражду и ненависть, используют любые средства для воплощения своих коварных замыслов", - говорится в его рождественском послании на сайте Русской православной церкви. Православные верят и надеются, что "силой Божией все немощные дерзости демонов и их приспешников будут посрамлены", уверен патриарх. "Так было не раз в прошлом, так будет и сейчас. Многовековой опыт Церкви убеждает нас в этом", - заключил он.
https://ria.ru/20241205/patriarkh-1987575996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Русская православная церковь, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл призвал молиться о спасении военнопленных
Патриарх Кирилл призвал в Рождество молиться о спасении военнопленных