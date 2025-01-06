https://ria.ru/20250106/kirill-1992636924.html

Патриарх Кирилл призвал молиться о спасении военнопленных

Патриарх Кирилл призвал молиться о спасении военнопленных - РИА Новости, 06.01.2025

Патриарх Кирилл призвал молиться о спасении военнопленных

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал в Рождество особо молиться о спасении военнопленных, а также о больных и страждущих. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T08:26:00+03:00

2025-01-06T08:26:00+03:00

2025-01-06T08:26:00+03:00

религия

русская православная церковь

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955680488_0:104:2817:1689_1920x0_80_0_0_0ce029fd97d3d49a961a6b1a6dd1686e.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал в Рождество особо молиться о спасении военнопленных, а также о больных и страждущих. "Во все дни, наипаче же в сей великий праздник, мы призваны усердно молиться о мире всего мира и благосостоянии святых Божиих Церквей, о недугующих, страждущих, плененных и о спасении их. Значимость этих прошений ныне весьма актуальна, ибо силы зла, брани и разделений хотящие, ополчились на православие. Они сеют вражду и ненависть, используют любые средства для воплощения своих коварных замыслов", - говорится в его рождественском послании на сайте Русской православной церкви. Православные верят и надеются, что "силой Божией все немощные дерзости демонов и их приспешников будут посрамлены", уверен патриарх. "Так было не раз в прошлом, так будет и сейчас. Многовековой опыт Церкви убеждает нас в этом", - заключил он.

https://ria.ru/20241205/patriarkh-1987575996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

русская православная церковь, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)