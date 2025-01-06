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В Карелии проведут проверку после провала снегоходов под лед - РИА Новости, 06.01.2025
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22:46 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/kareliya-1992695389.html
В Карелии проведут проверку после провала снегоходов под лед
В Карелии проведут проверку после провала снегоходов под лед - РИА Новости, 06.01.2025
В Карелии проведут проверку после провала снегоходов под лед
Доследственная проверка организована после инцидента на озере в Прионежском районе Карелии, где в полынью попали несколько снегоходов с людьми, сообщило... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T22:46:00+03:00
2025-01-06T22:46:00+03:00
происшествия
россия
прионежский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Доследственная проверка организована после инцидента на озере в Прионежском районе Карелии, где в полынью попали несколько снегоходов с людьми, сообщило республиканское следственное управление. Ранее оперштаб Карелии сообщал, что шесть снегоходов провалились под лед на Кончезере неподалеку от турбазы "Авиаретро". В воде оказались 11 человек, спасатели доставили их на берег. Тяжелых травм ни у кого не диагностировано. Как уточняло МЧС России, в числе спасенных было трое детей. По данным СУСК по Карелии, в поездку на снегоходах по Кончезеру отправились 11 человек с территории турбазы. Около 18.00 мск четыре снегохода попали в полынью, и несколько пассажиров оказались в воде. "В настоящее время все члены туристической группы осмотрены медицинскими работниками, их здоровью ничего не угрожает. В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователями... организована доследственная проверка", – говорится в сообщении. Проверка проводится по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
https://ria.ru/20241203/led-1987083310.html
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россия
прионежский район
республика карелия
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происшествия, россия, прионежский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Прионежский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Карелия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карелии проведут проверку после провала снегоходов под лед

СК организовал проверку после провала снегоходов под лед у турбазы в Карелии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Доследственная проверка организована после инцидента на озере в Прионежском районе Карелии, где в полынью попали несколько снегоходов с людьми, сообщило республиканское следственное управление.
Ранее оперштаб Карелии сообщал, что шесть снегоходов провалились под лед на Кончезере неподалеку от турбазы "Авиаретро". В воде оказались 11 человек, спасатели доставили их на берег. Тяжелых травм ни у кого не диагностировано. Как уточняло МЧС России, в числе спасенных было трое детей.
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По данным СУСК по Карелии, в поездку на снегоходах по Кончезеру отправились 11 человек с территории турбазы. Около 18.00 мск четыре снегохода попали в полынью, и несколько пассажиров оказались в воде.
"В настоящее время все члены туристической группы осмотрены медицинскими работниками, их здоровью ничего не угрожает. В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователями... организована доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Проверка проводится по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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ПроисшествияРоссияПрионежский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КарелияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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