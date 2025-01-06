https://ria.ru/20250106/kareliya-1992695389.html

В Карелии проведут проверку после провала снегоходов под лед

В Карелии проведут проверку после провала снегоходов под лед - РИА Новости, 06.01.2025

В Карелии проведут проверку после провала снегоходов под лед

Доследственная проверка организована после инцидента на озере в Прионежском районе Карелии, где в полынью попали несколько снегоходов с людьми, сообщило... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T22:46:00+03:00

2025-01-06T22:46:00+03:00

2025-01-06T22:46:00+03:00

происшествия

россия

прионежский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика карелия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Доследственная проверка организована после инцидента на озере в Прионежском районе Карелии, где в полынью попали несколько снегоходов с людьми, сообщило республиканское следственное управление. Ранее оперштаб Карелии сообщал, что шесть снегоходов провалились под лед на Кончезере неподалеку от турбазы "Авиаретро". В воде оказались 11 человек, спасатели доставили их на берег. Тяжелых травм ни у кого не диагностировано. Как уточняло МЧС России, в числе спасенных было трое детей. По данным СУСК по Карелии, в поездку на снегоходах по Кончезеру отправились 11 человек с территории турбазы. Около 18.00 мск четыре снегохода попали в полынью, и несколько пассажиров оказались в воде. "В настоящее время все члены туристической группы осмотрены медицинскими работниками, их здоровью ничего не угрожает. В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователями... организована доследственная проверка", – говорится в сообщении. Проверка проводится по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20241203/led-1987083310.html

https://ria.ru/20250104/bajkal-1992464090.html

россия

прионежский район

республика карелия

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происшествия, россия, прионежский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия, следственный комитет россии (ск рф)