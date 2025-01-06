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Штурмовавший Капитолий "шаман" оценил победу Трампа для России и Украины - РИА Новости, 06.01.2025
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10:30 06.01.2025 (обновлено: 11:15 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/kapitolij-1992645821.html
Штурмовавший Капитолий "шаман" оценил победу Трампа для России и Украины
Штурмовавший Капитолий "шаман" оценил победу Трампа для России и Украины - РИА Новости, 06.01.2025
Штурмовавший Капитолий "шаман" оценил победу Трампа для России и Украины
Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли заявил РИА Новости, что Россия и Украина должны воспринять победу Дональда Трампа на выборах президента... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:30:00+03:00
2025-01-06T11:15:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли заявил РИА Новости, что Россия и Украина должны воспринять победу Дональда Трампа на выборах президента США с облегчением. "Я вздохнул с облегчением. Я думаю, все в России и Украине тоже", - заявил Ченсли, который теперь сменил имя на Джейк Анджели. По его словам, облегчения не почувствовали только "ястребы войны", которые начали паниковать. Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото "шамана" в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы, штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после освобождения. В конце мая 2023 года Ченсли вышел на свободу. Трамп ранее обещал помиловать почти всех участников штурма, за исключением тех, кто тогда "вышли из под контроля", в первый же день вступления в должность - 20 января. Более 1500 человек были предъявлены обвинения за штурм Капитолия.
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Штурмовавший Капитолий "шаман" оценил победу Трампа для России и Украины

"Шаман" Анджели: Россия и Украина вздохнут с облегчением из-за победы Трампа

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли заявил РИА Новости, что Россия и Украина должны воспринять победу Дональда Трампа на выборах президента США с облегчением.
"Я вздохнул с облегчением. Я думаю, все в России и Украине тоже", - заявил Ченсли, который теперь сменил имя на Джейк Анджели.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
"Начнется с отказа": Трамп получил предупреждение по Украине
01:36
По его словам, облегчения не почувствовали только "ястребы войны", которые начали паниковать.
Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото "шамана" в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы, штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после освобождения. В конце мая 2023 года Ченсли вышел на свободу.
Трамп ранее обещал помиловать почти всех участников штурма, за исключением тех, кто тогда "вышли из под контроля", в первый же день вступления в должность - 20 января. Более 1500 человек были предъявлены обвинения за штурм Капитолия.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Экс-дипломат США оценил перспективы отношений с Россией при Трампе
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В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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