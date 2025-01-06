https://ria.ru/20250106/kapitolij-1992645821.html

Штурмовавший Капитолий "шаман" оценил победу Трампа для России и Украины

Штурмовавший Капитолий "шаман" оценил победу Трампа для России и Украины - РИА Новости, 06.01.2025

Штурмовавший Капитолий "шаман" оценил победу Трампа для России и Украины

Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли заявил РИА Новости, что Россия и Украина должны воспринять победу Дональда Трампа на выборах президента... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:30:00+03:00

2025-01-06T10:30:00+03:00

2025-01-06T11:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли заявил РИА Новости, что Россия и Украина должны воспринять победу Дональда Трампа на выборах президента США с облегчением. "Я вздохнул с облегчением. Я думаю, все в России и Украине тоже", - заявил Ченсли, который теперь сменил имя на Джейк Анджели. По его словам, облегчения не почувствовали только "ястребы войны", которые начали паниковать. Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото "шамана" в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы, штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после освобождения. В конце мая 2023 года Ченсли вышел на свободу. Трамп ранее обещал помиловать почти всех участников штурма, за исключением тех, кто тогда "вышли из под контроля", в первый же день вступления в должность - 20 января. Более 1500 человек были предъявлены обвинения за штурм Капитолия.

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991121215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден