Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/jurist-1992624257.html
Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог
Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог - РИА Новости, 06.01.2025
Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог
Граждане, получившие не от членов семьи и родственников в подарок недвижимость, транспортные средства или акции, будут вынуждены заплатить налог на доходы... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T02:18:00+03:00
2025-01-06T02:18:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838291151_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_0b9779ff9219248fb6c929c9994be230.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Граждане, получившие не от членов семьи и родственников в подарок недвижимость, транспортные средства или акции, будут вынуждены заплатить налог на доходы физических лиц, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский. "В общем случае дарение друг другу денежных средств, иных подарков не облагается налогом и не требует письменного оформления за некоторыми исключениями. Уплатить налог на доходы физических лиц потребуется при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками. Подарки от членов семьи или близких родственников в любом случае не облагаются НДФЛ", - отметил юрист. Хаминский предупредил, что если работодатель хочет вручить гражданину подарок, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, то необходимо в письменной форме заключить договор дарения. В случае если суммарная стоимость врученных работнику к определенным событиям подарков превысит 4 тысячи рублей, то работодатель должен удержать налог от превышающей лимит суммы. Юрист также напомнил, что законом установлена предельная стоимость подарков для ряда категорий граждан. "В частности, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан", - уточнил Хаминский. Кроме того, ограничения касаются государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников Банка России в связи с их должностным положением или с исполнением ими служебных обязанностей.
https://ria.ru/20250101/nalog-1992202146.html
https://ria.ru/20240920/nalogi-1973742522.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838291151_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_a519f5ceb0699533b2e202006aa7a45d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог

Юрист Хаминский: подарки, полученные не от членов семьи, облагаются налогом

© Фото : Pexels/Yevgen BuzukНовогодние подарки
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Фото : Pexels/Yevgen Buzuk
Новогодние подарки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Граждане, получившие не от членов семьи и родственников в подарок недвижимость, транспортные средства или акции, будут вынуждены заплатить налог на доходы физических лиц, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский.
"В общем случае дарение друг другу денежных средств, иных подарков не облагается налогом и не требует письменного оформления за некоторыми исключениями. Уплатить налог на доходы физических лиц потребуется при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками. Подарки от членов семьи или близких родственников в любом случае не облагаются НДФЛ", - отметил юрист.
Квартира в новом ЖК - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Россиян предупредили о росте налога на доход с продажи жилья
1 января, 02:17
Хаминский предупредил, что если работодатель хочет вручить гражданину подарок, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, то необходимо в письменной форме заключить договор дарения. В случае если суммарная стоимость врученных работнику к определенным событиям подарков превысит 4 тысячи рублей, то работодатель должен удержать налог от превышающей лимит суммы.
Юрист также напомнил, что законом установлена предельная стоимость подарков для ряда категорий граждан.
"В частности, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан", - уточнил Хаминский.
Кроме того, ограничения касаются государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников Банка России в связи с их должностным положением или с исполнением ими служебных обязанностей.
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря
20 сентября 2024, 02:26
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала