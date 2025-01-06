https://ria.ru/20250106/jurist-1992624257.html

Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог

Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог - РИА Новости, 06.01.2025

Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог

Граждане, получившие не от членов семьи и родственников в подарок недвижимость, транспортные средства или акции, будут вынуждены заплатить налог на доходы... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T02:18:00+03:00

2025-01-06T02:18:00+03:00

2025-01-06T02:18:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Граждане, получившие не от членов семьи и родственников в подарок недвижимость, транспортные средства или акции, будут вынуждены заплатить налог на доходы физических лиц, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский. "В общем случае дарение друг другу денежных средств, иных подарков не облагается налогом и не требует письменного оформления за некоторыми исключениями. Уплатить налог на доходы физических лиц потребуется при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками. Подарки от членов семьи или близких родственников в любом случае не облагаются НДФЛ", - отметил юрист. Хаминский предупредил, что если работодатель хочет вручить гражданину подарок, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, то необходимо в письменной форме заключить договор дарения. В случае если суммарная стоимость врученных работнику к определенным событиям подарков превысит 4 тысячи рублей, то работодатель должен удержать налог от превышающей лимит суммы. Юрист также напомнил, что законом установлена предельная стоимость подарков для ряда категорий граждан. "В частности, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан", - уточнил Хаминский. Кроме того, ограничения касаются государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников Банка России в связи с их должностным положением или с исполнением ими служебных обязанностей.

https://ria.ru/20250101/nalog-1992202146.html

https://ria.ru/20240920/nalogi-1973742522.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье)