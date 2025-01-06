https://ria.ru/20250106/jurist-1992624257.html
Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог
Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог - РИА Новости, 06.01.2025
Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог
Граждане, получившие не от членов семьи и родственников в подарок недвижимость, транспортные средства или акции, будут вынуждены заплатить налог на доходы... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T02:18:00+03:00
2025-01-06T02:18:00+03:00
2025-01-06T02:18:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838291151_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_0b9779ff9219248fb6c929c9994be230.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Граждане, получившие не от членов семьи и родственников в подарок недвижимость, транспортные средства или акции, будут вынуждены заплатить налог на доходы физических лиц, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский. "В общем случае дарение друг другу денежных средств, иных подарков не облагается налогом и не требует письменного оформления за некоторыми исключениями. Уплатить налог на доходы физических лиц потребуется при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками. Подарки от членов семьи или близких родственников в любом случае не облагаются НДФЛ", - отметил юрист. Хаминский предупредил, что если работодатель хочет вручить гражданину подарок, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, то необходимо в письменной форме заключить договор дарения. В случае если суммарная стоимость врученных работнику к определенным событиям подарков превысит 4 тысячи рублей, то работодатель должен удержать налог от превышающей лимит суммы. Юрист также напомнил, что законом установлена предельная стоимость подарков для ряда категорий граждан. "В частности, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан", - уточнил Хаминский. Кроме того, ограничения касаются государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников Банка России в связи с их должностным положением или с исполнением ими служебных обязанностей.
https://ria.ru/20250101/nalog-1992202146.html
https://ria.ru/20240920/nalogi-1973742522.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838291151_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_a519f5ceb0699533b2e202006aa7a45d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить налог
Юрист Хаминский: подарки, полученные не от членов семьи, облагаются налогом
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Граждане, получившие не от членов семьи и родственников в подарок недвижимость, транспортные средства или акции, будут вынуждены заплатить налог на доходы физических лиц, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский.
"В общем случае дарение друг другу денежных средств, иных подарков не облагается налогом и не требует письменного оформления за некоторыми исключениями. Уплатить налог на доходы физических лиц потребуется при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками. Подарки от членов семьи или близких родственников в любом случае не облагаются НДФЛ", - отметил юрист.
Хаминский предупредил, что если работодатель хочет вручить гражданину подарок, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, то необходимо в письменной форме заключить договор дарения. В случае если суммарная стоимость врученных работнику к определенным событиям подарков превысит 4 тысячи рублей, то работодатель должен удержать налог от превышающей лимит суммы.
Юрист также напомнил, что законом установлена предельная стоимость подарков для ряда категорий граждан.
"В частности, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан", - уточнил Хаминский.
Кроме того, ограничения касаются государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников Банка России в связи с их должностным положением или с исполнением ими служебных обязанностей.