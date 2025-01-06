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Хуситы заявили об атаках на цели в Израиле
Хуситы заявили об атаках на цели в Израиле - РИА Новости, 06.01.2025
Хуситы заявили об атаках на цели в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что в понедельник атаковало цели в израильских Тель-Авиве и... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T22:18:00+03:00
2025-01-06T22:18:00+03:00
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ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что в понедельник атаковало цели в израильских Тель-Авиве и Ашкелоне. "Мы провели две военные операции, первая из которых была нацелена на военный объект израильского врага в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.) с использованием двух беспилотников. Вторая операция сегодня днем была нацелена на жизненно важный объект израильского врага в оккупированном Ашкелоне с помощью дрона", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Хуситы увеличили интенсивность обстрелов Израиля после того, как израильская авиация в конце декабря нанесла удары по Йемену, в частности, по столице Сане, в результате которых погибли шесть человек и 40 пострадали.
https://ria.ru/20250106/avianosets-1992693141.html
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в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла, ашкелон
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла, Ашкелон
Хуситы заявили об атаках на цели в Израиле
Хуситы заявили об атаках на цели в Тель-Авиве и Ашкелоне