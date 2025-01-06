https://ria.ru/20250106/ischeznovenie-1991726558.html

"Не знала, кто я". История самого необычного исчезновения

"Не знала, кто я". История самого необычного исчезновения - РИА Новости, 06.01.2025

"Не знала, кто я". История самого необычного исчезновения

Годы мучительной неизвестности, загадочное исчезновение и похищение из больницы — судьба двух американцев перевернулась в одночасье, когда они узнали, что... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T08:00:00+03:00

2025-01-06T08:00:00+03:00

2025-01-06T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Дина Горина. Годы мучительной неизвестности, загадочное исчезновение и похищение из больницы — судьба двух американцев перевернулась в одночасье, когда они узнали, что больше 20 лет жили не под своими именами и воспитывались чужими людьми. Узнать правду помог случай."Твоя мама ушла"Нэтти Нэнс было 17 лет, когда она, ученица средней школы штата Коннектикут, забеременела. Перед родами хотела получить пособие от государства. За помощью в сборе документов обратилась к матери — Энн Петтуэй. Та обещала посодействовать, но за несколько недель так ничего и не сделала.Тогда Нэтти порылась в ее вещах и нашла свое свидетельство о рождении. С ним она отправилась в Бюро статистики по миграции в Нью-Хейвене. Однако сотрудники не смогли найти записи о ней. Растерянная девушка рассказала обо всем матери. В ответ та промолчала. Но через несколько дней зашла в комнату дочери и расплакалась. "Твоя мама бросила тебя и больше не появлялась", — призналась она.Нэтти не понимала, что это значит, но мать больше ничего не говорила. И молчала еще семь лет.Мать-похитительницаЭто было в 2005 году. Нэтти родила дочку Самани, окончила школу, жила отдельно. В 2009-м перебралась в Атланту, поближе к тете Кассандре, с которой у нее сложились особенно близкие отношения. И поведала ей свой секрет. Та посоветовала искать настоящих родителей.Нэтти не понимала, как действовать. Изучала ресурсы с историями об исчезновениях, пытаясь найти совпадения. На сайте Национального центра пропавших и эксплуатируемых детей опубликованы сотни фотографий со всей страны. В декабре 2010 года девушка увидела там фото новорожденной девочки, как две капли воды похожей на ее дочь. Та пропала в возрасте 19 дней 4 августа 1987-го. Это год рождения Нэтти.Сразу позвонила на горячую линию центра. "Сообщила, что пыталась получить информацию о своей личности в течение пяти лет, — рассказывает президент центра Эрни Аллен. — Нэтти считала, что ее похитили".Приблизиться к истине удалось с помощью родимого пятна на руке. В анкете о пропавшем младенце родители указали его как особую примету.Медсестра без бейджикаЦентр связался с предполагаемыми биологическими родителями Нэтти — Джой Уайт и Карлом Тайсоном. Отправили им фотографии девушки по электронной почте. "Джой кричала и плакала. Они были уверены в том, что их дочь наконец нашлась", — говорит Аллен.Когда Джой забеременела, ей было 16, а Карлу 22. Дочь Карлина Рене Уайт родилась 15 июля 1987-го.Четвертого августа у девочки поднялась высокая температура, и молодые родители отвезли ее в больницу Гарлема. Отец вспоминает, что его с дочерью на руках встретила крупная чернокожая женщина лет 20 в униформе медсестры. Однако бейджика у нее не было.Врачи решили оставить девочку под наблюдением на всю ночь. Джой и Карл, жившие раздельно, разъехались по домам, чтобы вернуться утром.А в шесть часов Карлу позвонили из полиции: Карлина пропала. Медсестры уверяли, что проверяли ребенка каждые пять минут. Возникла версия: похититель знал, как работает персонал, и забрал младенца, когда рядом никого не было."Дала себе имя сама"Нэтти (Карлина) после общения с предполагаемыми родителями по телефону прилетела в Нью-Йорк для личной встречи. Вскоре пришли результаты ДНК-теста: родство подтвердилось.Точку в расследовании поставили в январе 2011 года: когда об истории стало известно всей Америке, властям сдалась та самая "медсестра" — Энн Петтуэй.Оказалось, что она в 1987-м была беременна. Однако случился выкидыш, и женщина, не смирившись с потерей, решила выкрасить другого ребенка. Для этого несколько недель приходила в больницу и притворялась медсестрой. "Она не хотела причинить вред, а лишь отчаянно желала иметь ребенка в сочетании с депрессией и горем из-за неудачной беременности и серьезного психического заболевания", — сказали адвокаты Петтуэй на суде. Ее приговорили к 12 годам тюремного заключения.Нэтти же вернула в документы свое настоящее имя — Карлина Уайт. Однако в быту использует старое. "Потому что я дала его себе сама", — объяснила она журналистам."Я знаю, что это я"Но невероятная история на этом не закончилась. В начале 2011-го 35-летний житель Филадельфии Стив Картер наткнулся на статью про Карлину Уайт. Ее судьба показалась ему особенно близкой: он знал, что его усыновили в возрасте четырех лет. И хотя вырос в любящей семье, всегда задавался вопросом о биологических родителях.По примеру Нэтти он решил провести собственное расследование и зашел на сайт Национального центра пропавших детей. Через некоторое время обнаружил анкету с фотографией исчезнувшего в 1977 году пятимесячного мальчика. "Первые слова, которые я произнес, были: "Черт возьми, это я. Я знаю, что это я", — вспоминал Картер.Он сразу рассказал обо всем в полиции и в феврале 2011-го прошел тест ДНК, который подтвердил, что мальчик с фотографии — это он, а его настоящее имя — Маркс Панама Мориарти Барнс."Всматривался в лица"Как выяснили следователи, мальчик родился на Гавайях в небольшом городке Хауула. Его родители Марк Барнс и Шарлотта Мориарти жили вместе, но не были женаты. Она уже воспитывала дочь от другого мужчины. Когда Марксу было пять месяцев, мать пошла вместе с ним в магазин и пропала.Отец мальчика сообщил в полицию об исчезновении жены и сына только через три недели, ссылаясь на то, что супруга и раньше уезжала без предупреждения. После этого начались длительные поиски, которые не давали ни одной зацепки. "Я полтора года сходил с ума в поисках, ездил по острову каждый день, всматриваясь в лица. Это было тяжело", — говорил Барнс.Оказалось, что Шарлотта Мориарти привезла сына в дом к неизвестному мужчине и вела себя странно. Когда тот вызвал полицию, она дала сотрудникам ложные данные о ребенке: назвала вымышленные имя и дату рождения. Ее отправили в психиатрическую больницу, а мальчика передали опеке. Через несколько дней женщина сбежала из клиники. Ее так и не нашли. Маркс был обречен: из-за ложных данных о нем следователи не могли установить его родственников. Его поместили в детский дом, находящийся в 48 километрах от места, где жили его родители."Думала, что они умерли"Получив результаты ДНК-экспертизы, Стив связался со сводной сестрой Дженнифер Моннхаймер. Ей было восемь лет, когда мать и младший брат исчезли. "Я думала, что они умерли, но всю жизнь высматривала среди прохожих их лица", — говорит девушка.В 2001-м, спустя 24 года после исчезновения семьи, она убедила гавайские власти возобновить расследование и разместила анкету Маркса на сайте пропавших детей.Стив (Маркс) встретился со своей биологической семьей — отцом и двумя сводными сестрами — в Калифорнии в 2012 году. "Эта история закончилась лучше, чем могла бы, — признавался он. — Хорошие вещи случаются".По мнению Уайт и Картера, то, что с ними произошло, — чудо. Им было важно узнать тайну своего рождения, чтобы жить по-настоящему счастливо.

https://ria.ru/20240211/sestry-1926481413.html

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