"Не знала, кто я". История самого необычного исчезновения
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в Индианаполисе, США
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Дина Горина. Годы мучительной неизвестности, загадочное исчезновение и похищение из больницы — судьба двух американцев перевернулась в одночасье, когда они узнали, что больше 20 лет жили не под своими именами и воспитывались чужими людьми. Узнать правду помог случай.
"Твоя мама ушла"
Нэтти Нэнс было 17 лет, когда она, ученица средней школы штата Коннектикут, забеременела. Перед родами хотела получить пособие от государства. За помощью в сборе документов обратилась к матери — Энн Петтуэй. Та обещала посодействовать, но за несколько недель так ничего и не сделала.
Тогда Нэтти порылась в ее вещах и нашла свое свидетельство о рождении. С ним она отправилась в Бюро статистики по миграции в Нью-Хейвене. Однако сотрудники не смогли найти записи о ней. Растерянная девушка рассказала обо всем матери. В ответ та промолчала. Но через несколько дней зашла в комнату дочери и расплакалась. "Твоя мама бросила тебя и больше не появлялась", — призналась она.
© National Center for Missing & Exploited ChildrenКарлина Уайт
© National Center for Missing & Exploited Children
Карлина Уайт
Нэтти не понимала, что это значит, но мать больше ничего не говорила. И молчала еще семь лет.
Мать-похитительница
Это было в 2005 году. Нэтти родила дочку Самани, окончила школу, жила отдельно. В 2009-м перебралась в Атланту, поближе к тете Кассандре, с которой у нее сложились особенно близкие отношения. И поведала ей свой секрет. Та посоветовала искать настоящих родителей.
Нэтти не понимала, как действовать. Изучала ресурсы с историями об исчезновениях, пытаясь найти совпадения. На сайте Национального центра пропавших и эксплуатируемых детей опубликованы сотни фотографий со всей страны. В декабре 2010 года девушка увидела там фото новорожденной девочки, как две капли воды похожей на ее дочь. Та пропала в возрасте 19 дней 4 августа 1987-го. Это год рождения Нэтти.
© Public domainЗдание госпиталя в Гарлеме
© Public domain
Здание госпиталя в Гарлеме
Сразу позвонила на горячую линию центра. "Сообщила, что пыталась получить информацию о своей личности в течение пяти лет, — рассказывает президент центра Эрни Аллен. — Нэтти считала, что ее похитили".
Приблизиться к истине удалось с помощью родимого пятна на руке. В анкете о пропавшем младенце родители указали его как особую примету.
Медсестра без бейджика
Центр связался с предполагаемыми биологическими родителями Нэтти — Джой Уайт и Карлом Тайсоном. Отправили им фотографии девушки по электронной почте. "Джой кричала и плакала. Они были уверены в том, что их дочь наконец нашлась", — говорит Аллен.
Когда Джой забеременела, ей было 16, а Карлу 22. Дочь Карлина Рене Уайт родилась 15 июля 1987-го.
© AP Photo / Stephen CherninДжой Уайт, биологическая мать Карлины
© AP Photo / Stephen Chernin
Джой Уайт, биологическая мать Карлины
Четвертого августа у девочки поднялась высокая температура, и молодые родители отвезли ее в больницу Гарлема. Отец вспоминает, что его с дочерью на руках встретила крупная чернокожая женщина лет 20 в униформе медсестры. Однако бейджика у нее не было.
Врачи решили оставить девочку под наблюдением на всю ночь. Джой и Карл, жившие раздельно, разъехались по домам, чтобы вернуться утром.
А в шесть часов Карлу позвонили из полиции: Карлина пропала. Медсестры уверяли, что проверяли ребенка каждые пять минут. Возникла версия: похититель знал, как работает персонал, и забрал младенца, когда рядом никого не было.
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"Дала себе имя сама"
Нэтти (Карлина) после общения с предполагаемыми родителями по телефону прилетела в Нью-Йорк для личной встречи. Вскоре пришли результаты ДНК-теста: родство подтвердилось.
Точку в расследовании поставили в январе 2011 года: когда об истории стало известно всей Америке, властям сдалась та самая "медсестра" — Энн Петтуэй.
© Public domainПреступница Энн Петтуэй
© Public domain
Преступница Энн Петтуэй
Оказалось, что она в 1987-м была беременна. Однако случился выкидыш, и женщина, не смирившись с потерей, решила выкрасить другого ребенка. Для этого несколько недель приходила в больницу и притворялась медсестрой. "Она не хотела причинить вред, а лишь отчаянно желала иметь ребенка в сочетании с депрессией и горем из-за неудачной беременности и серьезного психического заболевания", — сказали адвокаты Петтуэй на суде. Ее приговорили к 12 годам тюремного заключения.
Нэтти же вернула в документы свое настоящее имя — Карлина Уайт. Однако в быту использует старое. "Потому что я дала его себе сама", — объяснила она журналистам.
"Я знаю, что это я"
Но невероятная история на этом не закончилась. В начале 2011-го 35-летний житель Филадельфии Стив Картер наткнулся на статью про Карлину Уайт. Ее судьба показалась ему особенно близкой: он знал, что его усыновили в возрасте четырех лет. И хотя вырос в любящей семье, всегда задавался вопросом о биологических родителях.
По примеру Нэтти он решил провести собственное расследование и зашел на сайт Национального центра пропавших детей. Через некоторое время обнаружил анкету с фотографией исчезнувшего в 1977 году пятимесячного мальчика. "Первые слова, которые я произнес, были: "Черт возьми, это я. Я знаю, что это я", — вспоминал Картер.
© National Center for Missing & Exploited ChildrenСтраница Маркса Барнса на сайте Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям
© National Center for Missing & Exploited Children
Страница Маркса Барнса на сайте Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям
Он сразу рассказал обо всем в полиции и в феврале 2011-го прошел тест ДНК, который подтвердил, что мальчик с фотографии — это он, а его настоящее имя — Маркс Панама Мориарти Барнс.
"Всматривался в лица"
Как выяснили следователи, мальчик родился на Гавайях в небольшом городке Хауула. Его родители Марк Барнс и Шарлотта Мориарти жили вместе, но не были женаты. Она уже воспитывала дочь от другого мужчины. Когда Марксу было пять месяцев, мать пошла вместе с ним в магазин и пропала.
Отец мальчика сообщил в полицию об исчезновении жены и сына только через три недели, ссылаясь на то, что супруга и раньше уезжала без предупреждения. После этого начались длительные поиски, которые не давали ни одной зацепки. "Я полтора года сходил с ума в поисках, ездил по острову каждый день, всматриваясь в лица. Это было тяжело", — говорил Барнс.
Стив Картер с приемными родителями
Стив Картер с приемными родителями
Оказалось, что Шарлотта Мориарти привезла сына в дом к неизвестному мужчине и вела себя странно. Когда тот вызвал полицию, она дала сотрудникам ложные данные о ребенке: назвала вымышленные имя и дату рождения. Ее отправили в психиатрическую больницу, а мальчика передали опеке. Через несколько дней женщина сбежала из клиники. Ее так и не нашли. Маркс был обречен: из-за ложных данных о нем следователи не могли установить его родственников. Его поместили в детский дом, находящийся в 48 километрах от места, где жили его родители.
"Думала, что они умерли"
Получив результаты ДНК-экспертизы, Стив связался со сводной сестрой Дженнифер Моннхаймер. Ей было восемь лет, когда мать и младший брат исчезли. "Я думала, что они умерли, но всю жизнь высматривала среди прохожих их лица", — говорит девушка.
В 2001-м, спустя 24 года после исчезновения семьи, она убедила гавайские власти возобновить расследование и разместила анкету Маркса на сайте пропавших детей.
Стив (Маркс) встретился со своей биологической семьей — отцом и двумя сводными сестрами — в Калифорнии в 2012 году. "Эта история закончилась лучше, чем могла бы, — признавался он. — Хорошие вещи случаются".
По мнению Уайт и Картера, то, что с ними произошло, — чудо. Им было важно узнать тайну своего рождения, чтобы жить по-настоящему счастливо.
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