https://ria.ru/20250106/iran-1992637620.html

Иран продолжит ориентироваться на Россию и Китай, заявили в РАН

Иран продолжит ориентироваться на Россию и Китай, заявили в РАН - РИА Новости, 06.01.2025

Иран продолжит ориентироваться на Россию и Китай, заявили в РАН

Иран в своей внешней политике продолжит ориентироваться на незападных стратегических партнеров, в частности на Россию и Китай, говорится в докладе Национального РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T08:38:00+03:00

2025-01-06T08:38:00+03:00

2025-01-06T08:38:00+03:00

в мире

иран

россия

китай

масуд пезешкиан

аббас аракчи

казем джалали

евразийский экономический союз

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ТЕГЕРАН, 6 янв – РИА Новости. Иран в своей внешней политике продолжит ориентироваться на незападных стратегических партнеров, в частности на Россию и Китай, говорится в докладе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), который есть в распоряжении РИА Новости. "В 2025 году, в условиях санкционного давления и геополитической напряженности, Тегеран продолжит усилия по расширению экономических и политических связей с незападными партнерами и наращиванию своего присутствия в международных организациях. Во внешней политике Иран сохранит ориентацию на стратегических партнеров, таких как Россия и Китай, в том числе в рамках БРИКС+ и ШОС", – говорится в докладе организации. Лидеры Евразийского экономического союза 26 декабря 2024 года одобрили решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя при ЕАЭС. В тот же день иранский посол в РФ Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 17 января, в ходе визита Пезешкиан и президент РФ Владимир Путин подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Также дипломат указал на важность проекта поставок газа из России в Иран, выразив надежду, что подобные планы будут в скором времени реализованы. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он призван заменить действующий на данный момент между странами договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. По сообщениям иранских СМИ, 26 декабря 2024 года самолет с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на борту приземлился в аэропорту Пекина, в ходе визита министр встретился с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И. Сам Аракчи говорил в интервью корреспондентам, что главной целью его визита было налаживание сотрудничества с КНР для борьбы с двусторонними, региональными и международными вызовами.

https://ria.ru/20250104/iran-1992451982.html

https://ria.ru/20241031/iran-1981039752.html

иран

россия

китай

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в мире, иран, россия, китай, масуд пезешкиан, аббас аракчи, казем джалали, евразийский экономический союз, брикс, шос