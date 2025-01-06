Иран продолжит ориентироваться на Россию и Китай, заявили в РАН
РАН: Иран во внешней политике продолжит ориентироваться на Россию и Китай
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 янв – РИА Новости. Иран в своей внешней политике продолжит ориентироваться на незападных стратегических партнеров, в частности на Россию и Китай, говорится в докладе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), который есть в распоряжении РИА Новости.
"В 2025 году, в условиях санкционного давления и геополитической напряженности, Тегеран продолжит усилия по расширению экономических и политических связей с незападными партнерами и наращиванию своего присутствия в международных организациях. Во внешней политике Иран сохранит ориентацию на стратегических партнеров, таких как Россия и Китай, в том числе в рамках БРИКС+ и ШОС", – говорится в докладе организации.
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Лидеры Евразийского экономического союза 26 декабря 2024 года одобрили решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя при ЕАЭС. В тот же день иранский посол в РФ Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 17 января, в ходе визита Пезешкиан и президент РФ Владимир Путин подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Также дипломат указал на важность проекта поставок газа из России в Иран, выразив надежду, что подобные планы будут в скором времени реализованы.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он призван заменить действующий на данный момент между странами договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
По сообщениям иранских СМИ, 26 декабря 2024 года самолет с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на борту приземлился в аэропорту Пекина, в ходе визита министр встретился с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И. Сам Аракчи говорил в интервью корреспондентам, что главной целью его визита было налаживание сотрудничества с КНР для борьбы с двусторонними, региональными и международными вызовами.
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