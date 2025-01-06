https://ria.ru/20250106/intervyu-1992667515.html

Интервью Зеленского привело в ярость американского журналиста

Интервью Зеленского привело в ярость американского журналиста - РИА Новости, 06.01.2025

Интервью Зеленского привело в ярость американского журналиста

Интервью Владимира Зеленского блогеру Лексу Фридману было ужасным, написал американский журналист Майкл Трейси в социальной сети X. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T15:32:00+03:00

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2025-01-06T15:32:00+03:00

россия

владимир зеленский

дмитрий медведев

в мире

украина

сша

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Интервью Владимира Зеленского блогеру Лексу Фридману было ужасным, написал американский журналист Майкл Трейси в социальной сети X."Оно было наполнено банальностями и обобщениями, не содержало реальных возражений ни по одному вопросу и, казалось, было проведено лишь для того, чтобы Зеленский похвалил Трампа", — указал журналист.В вышедшем накануне интервью Владимир Зеленский сделал несколько дерзких высказываний, в частности, что он искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Во время беседы глава киевского режима также срывался на мат.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова Зеленского о том, что тот презирает россиян, заявил, что для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности. Он отметил, что Зеленский нарушил правила стандартной политкорректности между воюющими странами, заявив, что презирает российский народ.

https://ria.ru/20250106/putin-1992663769.html

https://ria.ru/20250106/vsu-1992658869.html

россия

украина

сша

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россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, в мире, украина, сша