https://ria.ru/20250106/infektsiya-1992672089.html

"Их реально больше". На Украине высказались о вспышке инфекции

"Их реально больше". На Украине высказались о вспышке инфекции - РИА Новости, 06.01.2025

"Их реально больше". На Украине высказались о вспышке инфекции

На Украине с начала года распространяется метапневмовирус, написала президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская в соцсетях. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T16:34:00+03:00

2025-01-06T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. На Украине с начала года распространяется метапневмовирус, написала президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская в соцсетях."С начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, их реально больше", — прокомментировала она.Голубовская уточнила, что из-за вируса могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей, и этому подвержены люди всех возрастов, но особенно маленькие дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.В сентябре прошлого года сообщалось о том, что британские врачи обнаружили на Украине быстроразвивающиеся бактерии, устойчивые к самым мощным антибиотикам, которые могут создать угрозу опаснее пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992593763.html

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