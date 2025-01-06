Рейтинг@Mail.ru
"Их реально больше". На Украине высказались о вспышке инфекции - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 06.01.2025 (обновлено: 16:36 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/infektsiya-1992672089.html
"Их реально больше". На Украине высказались о вспышке инфекции
"Их реально больше". На Украине высказались о вспышке инфекции - РИА Новости, 06.01.2025
"Их реально больше". На Украине высказались о вспышке инфекции
На Украине с начала года распространяется метапневмовирус, написала президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская в соцсетях. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T16:34:00+03:00
2025-01-06T16:36:00+03:00
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. На Украине с начала года распространяется метапневмовирус, написала президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская в соцсетях."С начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, их реально больше", — прокомментировала она.Голубовская уточнила, что из-за вируса могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей, и этому подвержены люди всех возрастов, но особенно маленькие дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.В сентябре прошлого года сообщалось о том, что британские врачи обнаружили на Украине быстроразвивающиеся бактерии, устойчивые к самым мощным антибиотикам, которые могут создать угрозу опаснее пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992593763.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bc8775dd1cfbb8bab5037169408dd6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире
Украина, В мире
"Их реально больше". На Украине высказались о вспышке инфекции

Инфекционист Голубовская: на Украине началась вспышка метапнемовируса

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. На Украине с начала года распространяется метапневмовирус, написала президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская в соцсетях.
"С начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, их реально больше", — прокомментировала она.
Голубовская уточнила, что из-за вируса могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей, и этому подвержены люди всех возрастов, но особенно маленькие дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.
В сентябре прошлого года сообщалось о том, что британские врачи обнаружили на Украине быстроразвивающиеся бактерии, устойчивые к самым мощным антибиотикам, которые могут создать угрозу опаснее пандемии коронавируса.
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Эксперт Минздрава назвал группы риска для тяжелого течения метапневмовируса
Вчера, 17:23
 
УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала