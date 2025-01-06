https://ria.ru/20250106/infektsiya-1992672089.html
"Их реально больше". На Украине высказались о вспышке инфекции
"Их реально больше". На Украине высказались о вспышке инфекции - РИА Новости, 06.01.2025
"Их реально больше". На Украине высказались о вспышке инфекции
На Украине с начала года распространяется метапневмовирус, написала президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская в соцсетях. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T16:34:00+03:00
2025-01-06T16:34:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. На Украине с начала года распространяется метапневмовирус, написала президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская в соцсетях."С начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, их реально больше", — прокомментировала она.Голубовская уточнила, что из-за вируса могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей, и этому подвержены люди всех возрастов, но особенно маленькие дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.В сентябре прошлого года сообщалось о том, что британские врачи обнаружили на Украине быстроразвивающиеся бактерии, устойчивые к самым мощным антибиотикам, которые могут создать угрозу опаснее пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992593763.html
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РИА Новости
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украина, в мире
"Их реально больше". На Украине высказались о вспышке инфекции
Инфекционист Голубовская: на Украине началась вспышка метапнемовируса
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. На Украине с начала года распространяется метапневмовирус, написала президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская в соцсетях.
"С начала сезона на Украине
зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, их реально больше", — прокомментировала она.
Голубовская уточнила, что из-за вируса могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей, и этому подвержены люди всех возрастов, но особенно маленькие дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.
В сентябре прошлого года сообщалось о том, что британские врачи обнаружили на Украине быстроразвивающиеся бактерии, устойчивые к самым мощным антибиотикам, которые могут создать угрозу опаснее пандемии коронавируса.