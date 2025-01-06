https://ria.ru/20250106/gruziya-1992690053.html

Грузинская оппозиция начала очередную акцию протеста

Грузинская оппозиция начала очередную акцию протеста - РИА Новости, 06.01.2025

Грузинская оппозиция начала очередную акцию протеста

Очередная антиправительственная акция проходит в Тбилиси, центральный проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T20:46:00+03:00

2025-01-06T20:46:00+03:00

2025-01-06T20:46:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 6 янв - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция проходит в Тбилиси, центральный проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения, передает корреспондент РИА Новости. Непрерывные акции протеста в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранителями были задержаны несколько сотен человек. К акции присоединятся участники рождественского шествия из разных церквей Тбилиси, которые уже направляются в сторону проспекта Руставели. На 40-й день протеста участники протеста собираются вместе провести рождественскую ночь в соборе Кашуети в полночь.

https://ria.ru/20250104/gruziya-1992496039.html

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в мире, грузия, тбилиси, протесты в грузии — 2024