https://ria.ru/20250106/gruppa-1992650235.html

В Курской области создадут рабочую группу по решению проблем населения

В Курской области создадут рабочую группу по решению проблем населения - РИА Новости, 06.01.2025

В Курской области создадут рабочую группу по решению проблем населения

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона в понедельник поручил подготовить документы по созданию рабочей... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:51:00+03:00

2025-01-06T10:51:00+03:00

2025-01-06T10:51:00+03:00

курская область

александр хинштейн

общество

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КУРСК, 6 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона в понедельник поручил подготовить документы по созданию рабочей группы для решения вопросов жителей курского приграничья. "Поручаю в ближайшее время подготовить нормативные документы по созданию рабочей группы по решению проблем жителей приграничья. В её состав должны войти как представители всех заинтересованных органов власти и управления, правительства региона, коллег из областной думы, глав местного самоуправления, федеральных структур, включая надзорные и правоохранительные, но, самое главное и, непосредственно, представители самих наших граждан", - сообщил Хинштейн. Также врио губернатора добавил, что такой подход он считает "единственно правильным". "В рамках этой рабочей группы мы будем обсуждать, прорабатывать решения вместе с людьми, при их поддержке, принимать эти решения также вместе с людьми, и люди также будут далее осуществлять контроль за их исполнением", - добавил он.

https://ria.ru/20250103/granata-1992388098.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, александр хинштейн, общество