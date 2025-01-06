В Курской области создадут рабочую группу по решению проблем населения
Хинштейн поручил создать группу по решению проблем жителей Курской области
© РИА НовостиПоследствия удара со стороны ВСУ в Курской области
© РИА Новости
Последствия удара со стороны ВСУ в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 6 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона в понедельник поручил подготовить документы по созданию рабочей группы для решения вопросов жителей курского приграничья.
"Поручаю в ближайшее время подготовить нормативные документы по созданию рабочей группы по решению проблем жителей приграничья. В её состав должны войти как представители всех заинтересованных органов власти и управления, правительства региона, коллег из областной думы, глав местного самоуправления, федеральных структур, включая надзорные и правоохранительные, но, самое главное и, непосредственно, представители самих наших граждан", - сообщил Хинштейн.
Также врио губернатора добавил, что такой подход он считает "единственно правильным".
"В рамках этой рабочей группы мы будем обсуждать, прорабатывать решения вместе с людьми, при их поддержке, принимать эти решения также вместе с людьми, и люди также будут далее осуществлять контроль за их исполнением", - добавил он.