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В Курской области создадут рабочую группу по решению проблем населения - РИА Новости, 06.01.2025
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10:51 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/gruppa-1992650235.html
В Курской области создадут рабочую группу по решению проблем населения
В Курской области создадут рабочую группу по решению проблем населения - РИА Новости, 06.01.2025
В Курской области создадут рабочую группу по решению проблем населения
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона в понедельник поручил подготовить документы по созданию рабочей... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:51:00+03:00
2025-01-06T10:51:00+03:00
курская область
александр хинштейн
общество
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КУРСК, 6 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона в понедельник поручил подготовить документы по созданию рабочей группы для решения вопросов жителей курского приграничья. "Поручаю в ближайшее время подготовить нормативные документы по созданию рабочей группы по решению проблем жителей приграничья. В её состав должны войти как представители всех заинтересованных органов власти и управления, правительства региона, коллег из областной думы, глав местного самоуправления, федеральных структур, включая надзорные и правоохранительные, но, самое главное и, непосредственно, представители самих наших граждан", - сообщил Хинштейн. Также врио губернатора добавил, что такой подход он считает "единственно правильным". "В рамках этой рабочей группы мы будем обсуждать, прорабатывать решения вместе с людьми, при их поддержке, принимать эти решения также вместе с людьми, и люди также будут далее осуществлять контроль за их исполнением", - добавил он.
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курская область, александр хинштейн, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Общество
В Курской области создадут рабочую группу по решению проблем населения

Хинштейн поручил создать группу по решению проблем жителей Курской области

© РИА НовостиПоследствия удара со стороны ВСУ в Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости
Последствия удара со стороны ВСУ в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 6 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона в понедельник поручил подготовить документы по созданию рабочей группы для решения вопросов жителей курского приграничья.
"Поручаю в ближайшее время подготовить нормативные документы по созданию рабочей группы по решению проблем жителей приграничья. В её состав должны войти как представители всех заинтересованных органов власти и управления, правительства региона, коллег из областной думы, глав местного самоуправления, федеральных структур, включая надзорные и правоохранительные, но, самое главное и, непосредственно, представители самих наших граждан", - сообщил Хинштейн.
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Также врио губернатора добавил, что такой подход он считает "единственно правильным".
"В рамках этой рабочей группы мы будем обсуждать, прорабатывать решения вместе с людьми, при их поддержке, принимать эти решения также вместе с людьми, и люди также будут далее осуществлять контроль за их исполнением", - добавил он.
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Курская областьАлександр ХинштейнОбщество
 
 
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