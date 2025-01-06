https://ria.ru/20250106/gosduma-1992669676.html

В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста

В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста - РИА Новости, 06.01.2025

В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста

Снижение пенсионного возраста пока невозможно, это не вопрос ближайшего десятилетия, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T16:00:00+03:00

2025-01-06T16:00:00+03:00

2025-01-06T16:42:00+03:00

общество

светлана бессараб

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153133/56/1531335674_0:56:1501:900_1920x0_80_0_0_ae56513fd627f7531fecc342675c1ee7.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Снижение пенсионного возраста пока невозможно, это не вопрос ближайшего десятилетия, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб."(Возможен ли пересмотр пенсионной реформы в ближайшие годы? — Прим. ред.) Нет, не считаю возможным. Исходя из соотношения количества работающих россиян, количества россиян трудоспособного возраста и количества пенсионеров. У нас сегодня 75 миллионов россиян трудоспособного возраста и 42,8 миллиона пенсионеров. Конечно, мы пока не можем повернуть назад. <…> Я думаю, что это вопрос не ближайшего десятилетия", — сказала собеседница агентства.Парламентарий отметила, что по итогам 2024 года было принято решение об увеличении периода получения, например, накопительной пенсии. По ее словам, россияне стали жить дольше, пусть даже эта ситуация изменилась на шесть месяцев. "Безусловно, мы сегодня идем по пути роботизации, и посмотрите, сколько у нас сегодня на самом деле роботы заменяют человека. По пути цифровизации, автоматизации процессов. У нас даже на ближайший период запланировано высвобождение гос- и муниципальных служащих в связи с цифровизацией именно предоставления государственных и муниципальных услуг. Постепенно все отрасли будут подтягиваться. Значит ли это, что мы в будущем сможем пересмотреть пенсионный возраст? Да, вполне возможно", — допустила Бессараб.Кроме того, по мнению депутата Госдумы, возможен сценарий, при котором возраст выхода на пенсию снизят, но для этого необходимо обеспечить наполняемость бюджета фонда социального и пенсионного страхования. При этом нужно понимать, что экономика страны достаточно развита, чтобы обеспечить своих пенсионеров."Безусловно, должна быть достойная индексация пенсий. И мы видим, что впервые с 2016 года по поручению президента возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Ведь вся пенсионная реформа была вызвана большим дефицитом пенсионных средств. Если бы в свое время не было принято такое решение, наверное, сегодня было бы невозможно вернуть индексацию. Но поскольку первые шаги уже сделаны, я не отрицаю, что вполне возможно при достаточно развитой экономике в стране мы сможем в будущем рассмотреть возможность выхода на пенсию в более ранний период", — рассказала депутат.В заключение она добавила, что, с одной стороны, люди стали жить дольше благодаря медицине, поэтому период выплаты пенсий увеличился, а с другой стороны, сократилось количество трудоспособного населения. И это, напомнила Бессараб, объективно общемировая тенденция, а не только российская.

https://ria.ru/20241108/duma-1982565370.html

https://ria.ru/20250105/gosduma-1992540961.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, светлана бессараб, владимир путин, госдума рф