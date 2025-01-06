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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 06.01.2025
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07:33 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/gorlovka-1992634647.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 06.01.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщило управление по вопросам документирования военных... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T07:33:00+03:00
2025-01-06T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирована атака БПЛА со стороны ВФУ по направлению: 03.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета (ВОП) с БПЛА", - говорится в сообщениях управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Стирол, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОстатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка
Остатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Остатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"После 00.00 зафиксирована атака БПЛА со стороны ВФУ по направлению: 03.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета (ВОП) с БПЛА", - говорится в сообщениях управления.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкСтиролПроисшествия
 
 
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