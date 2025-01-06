https://ria.ru/20250106/gorlovka-1992634647.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 06.01.2025

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщило управление по вопросам документирования военных... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T07:33:00+03:00

2025-01-06T07:33:00+03:00

2025-01-06T07:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирована атака БПЛА со стороны ВФУ по направлению: 03.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета (ВОП) с БПЛА", - говорится в сообщениях управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, украина, донецк, стирол, происшествия