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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 06.01.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщило управление по вопросам документирования военных... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T07:33:00+03:00
2025-01-06T07:33:00+03:00
2025-01-06T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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происшествия
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирована атака БПЛА со стороны ВФУ по направлению: 03.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета (ВОП) с БПЛА", - говорится в сообщениях управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Стирол, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки