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Прокуратура Гондураса обвинила экс-главу генштаба в убийстве - РИА Новости, 06.01.2025
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02:42 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/gonduras-1992624967.html
Прокуратура Гондураса обвинила экс-главу генштаба в убийстве
Прокуратура Гондураса обвинила экс-главу генштаба в убийстве - РИА Новости, 06.01.2025
Прокуратура Гондураса обвинила экс-главу генштаба в убийстве
Гондурасская прокуратура по правам человека задержала и обвинила бывшего руководителя Объединенного комитета начальников штабов Ромео Орландо Васкеса Веласкеса... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T02:42:00+03:00
2025-01-06T02:42:00+03:00
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МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. Гондурасская прокуратура по правам человека задержала и обвинила бывшего руководителя Объединенного комитета начальников штабов Ромео Орландо Васкеса Веласкеса в убийстве сторонника экс-президента Хосе Мануэля Селайи. "Прокуратура ... подает прокурорский запрос в отношении господина Ромео Орландо Васкеса Веласкеса, бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов, бывшего заместителя начальника Венансио Сервантеса Суасо и Карлоса Роберто Пуэрто Фунеса, бывшего руководителя Командования специальных операций, полагая их ответственными в убийстве гражданина Исиды Обеда Мурильо Менсиаса и серьезных телесных повреждениях Алекса Роберто Завалы Ликоны, сторонников тогдашнего конституционного президента Хосе Мануэля Селайи Росалеса, которые ожидали его возвращения в страну возле международного аэропорта Тонконтин", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры Гондураса в Х. Согласно изображениям, распространяемым в соцсетях, бывшие военачальники уже были задержаны. Это подтвердил в своем блоге сам Васкес, назвав задержание несправедливым. "Они не смогут меня заткнуть! Я никогда не отдавал приказ атаковать какого-либо гондурасца! Уже несколько месяцев я заявляю о попытке коммунистического правительства любой ценой заставить меня замолчать", - написал Васкес в другом сообщении в блоге. По мнению гособвинителей, действия военных при разгоне мирной демонстрации после госпереворота 2009 года против Селайи были "крайне несоразмерными", поскольку они "вели беспорядочный огонь по гражданам из мощных винтовок М16". "Действия, повлекшие за собой гибель и серьезные ранения, не были изолированными действиями, а скорее преступлениями, совершенными служащими вооруженных сил по прямому приказу начальника Объединенного комитета начальников штабов, заместителя начальника и директора специальных операций ... старшие офицеры ... при полном знании всех фактов допустили и способствовали этим злодеяниям", - сказано в сообщении прокуратуры Гондураса в связи с обвинениями в адрес Васкеса. В июне 2009 года президент Мануэль Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед этим он отправил в отставку высшее военное руководство, которое отказалось обеспечивать проведение референдума, дающего ему право избираться на второй срок. Селайя был арестован и выслан в Коста-Рику, а также обвинен в коррупции и нарушении конституции. Позже экс-президент вернулся в Гондурас. Его супруга Сиомара Кастро одержала победу на президентских выборах 2021 года и вступила в должность в январе 2022-го. В настоящий момент Селайя является "первым джентльменом" или "консортом" Гондураса и выполняет функции советника в правительстве Сиомары Кастро.
https://ria.ru/20240907/denonsatsiya-1971239925.html
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в мире, гондурас, коста-рика, сиомара кастро
В мире, Гондурас, Коста-Рика, Сиомара Кастро
Прокуратура Гондураса обвинила экс-главу генштаба в убийстве

Прокуратура Гондураса обвинила экс-главу генштаба в убийстве сторонника Селайи

© AP Photo / Fernando AntonioЖенщина рядом с агитационным плакатом в поддрежку Луиса Селайя
Женщина рядом с агитационным плакатом в поддрежку Луиса Селайя - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Fernando Antonio
Женщина рядом с агитационным плакатом в поддрежку Луиса Селайя. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. Гондурасская прокуратура по правам человека задержала и обвинила бывшего руководителя Объединенного комитета начальников штабов Ромео Орландо Васкеса Веласкеса в убийстве сторонника экс-президента Хосе Мануэля Селайи.
"Прокуратура ... подает прокурорский запрос в отношении господина Ромео Орландо Васкеса Веласкеса, бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов, бывшего заместителя начальника Венансио Сервантеса Суасо и Карлоса Роберто Пуэрто Фунеса, бывшего руководителя Командования специальных операций, полагая их ответственными в убийстве гражданина Исиды Обеда Мурильо Менсиаса и серьезных телесных повреждениях Алекса Роберто Завалы Ликоны, сторонников тогдашнего конституционного президента Хосе Мануэля Селайи Росалеса, которые ожидали его возвращения в страну возле международного аэропорта Тонконтин", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры Гондураса в Х.
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Согласно изображениям, распространяемым в соцсетях, бывшие военачальники уже были задержаны. Это подтвердил в своем блоге сам Васкес, назвав задержание несправедливым.
"Они не смогут меня заткнуть! Я никогда не отдавал приказ атаковать какого-либо гондурасца! Уже несколько месяцев я заявляю о попытке коммунистического правительства любой ценой заставить меня замолчать", - написал Васкес в другом сообщении в блоге.
По мнению гособвинителей, действия военных при разгоне мирной демонстрации после госпереворота 2009 года против Селайи были "крайне несоразмерными", поскольку они "вели беспорядочный огонь по гражданам из мощных винтовок М16".
"Действия, повлекшие за собой гибель и серьезные ранения, не были изолированными действиями, а скорее преступлениями, совершенными служащими вооруженных сил по прямому приказу начальника Объединенного комитета начальников штабов, заместителя начальника и директора специальных операций ... старшие офицеры ... при полном знании всех фактов допустили и способствовали этим злодеяниям", - сказано в сообщении прокуратуры Гондураса в связи с обвинениями в адрес Васкеса.
В июне 2009 года президент Мануэль Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед этим он отправил в отставку высшее военное руководство, которое отказалось обеспечивать проведение референдума, дающего ему право избираться на второй срок. Селайя был арестован и выслан в Коста-Рику, а также обвинен в коррупции и нарушении конституции. Позже экс-президент вернулся в Гондурас. Его супруга Сиомара Кастро одержала победу на президентских выборах 2021 года и вступила в должность в январе 2022-го. В настоящий момент Селайя является "первым джентльменом" или "консортом" Гондураса и выполняет функции советника в правительстве Сиомары Кастро.
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