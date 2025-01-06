https://ria.ru/20250106/gerzmava-1991411554.html

Биография Хиблы Герзмавы

Биография Хиблы Герзмавы - РИА Новости, 06.01.2025

Биография Хиблы Герзмавы

Оперная певица, народная артистка России Хибла Леварсовна Герзмава родилась 6 января 1970 года в Пицунде (Абхазская АССР, ныне – Республика Абхазия). РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T00:40:00+03:00

2025-01-06T00:40:00+03:00

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россия

хибла герзмава

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Оперная певица, народная артистка России Хибла Леварсовна Герзмава родилась 6 января 1970 года в Пицунде (Абхазская АССР, ныне – Республика Абхазия).Училась в музыкальной школе в Гаграх, затем в Сухумском музыкальном училище по классу фортепиано. В 1994 году окончила вокальный факультет Московской Государственной консерватории по классу сольного пения. В 1996 году окончила аспирантуру консерватории по классу профессора Ирины Масленниковой.В 1994 году стала обладательницей Гран-при Международного конкурса им. П. И. Чайковского (Москва), лауреатом Международного конкурса вокалистов им. Ф. Виньяса (Барселона, Испания) и Международного конкурса вокалистов им. Н. А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург).С 1995 года – ведущая солистка Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ), на сцене которого исполняла партии Лючии ("Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти), Виолетты ("Травиата" Джузеппе Верди), Мими ("Богема" Джакомо Пуччини), Адины ("Любовный напиток" Доницетти), Розины ("Севильский цирюльник" Джоаккино Россини), Донны Анны ("Дон Жуан" Вольфганга Амадея Моцарта), Людмилы ("Руслан и Людмила" Михаила Глинки), Царевны-Лебеди ("Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова), Антонии, Стеллы, Джульетты ("Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха), Медеи ("Медея" Луиджи Керубини) и другие.В 2002-2004 годы гастролировала с труппой МАМТ в США и Южной Корее, принимала участие в Людвигсбургском фестивале (Германия), исполнив партии Евы ("Сотворение мира" Йозефа Гайдна) и Ангела-Хранителя ("Представление о душе и теле" Эмилио де Кавальери).В 2002 году Герзмава дебютировала в Мариинском театре, спев Людмилу из оперы "Руслан и Людмила". На мариинской сцене исполняла партии Лючии ("Лючия ди Ламмермур" Доницетти), Виолетты Валери ("Травиата" Верди), Елизаветы Валуа ("Дон Карлос", Верди), Дездемоны ("Отелло" Верди), Мими ("Богема" Пуччини), Флории Тоски ("Тоска" Пуччини), партию сопрано в "Реквиеме" Верди и др. В 2008 году состоялся дебют певицы в лондонской Королевской опере Ковент-Гарден в партии Татьяны ("Евгений Онегин" Петра Чайковского). Там же в 2009 и 2013 годы исполняла партию Мими ("Богема"), в 2012 году – партии Донны Анны ("Дон Жуан") и Амелии ("Симон Бокканегра" Верди), а в 2017 году – партию Лю ("Турандот" Пуччини).В 2010 году впервые выступила на сцене Метрополитен-оперы (США) в роли Антонии ("Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха), в 2011 году участвовала в постановке "Богемы" Пуччини (дирижер Патрик Фурнье), также пела в постановках "Богемы" на сценах Баварской государственной оперы и Римской оперы. В 2012 и 2015 годах в Метрополитен-опере исполняла партию Лю ("Турандот" Пуччини, постановка Франко Дзеффирелли), в 2016 году – партию Донны Анны ("Дон Жуан"). В 2015 году вновь исполнила партию Антонии и дебютировала в роли Дездемоны в новой постановке "Отелло" Верди (режиссер Барлетт Шер).На сцене Парижской оперы дебютировала в 2011 году в роли Вителлии в опере "Милосердие Тита" Моцарта (дирижер Адам Фишер, режиссер Вилли Деккер), затем исполняла партии Елизаветы Валуа ("Дон Карлос" Верди в постановке Кшиштофа Варликовского, 2017) и Дездемоны ("Отелло" Верди, 2019).В сезоне 2012/2013 на сцене Венской государственной оперы участвовала в "Милосердии Тита" Моцарта (дирижер Адам Фишер, режиссер Юрген Флимм).В 2013-2014 годы выступала на сценах Пражской филармонии (партия сопрано в "Глаголической мессе" Леоша Яначека, дирижер Иржи Белоглавек), Венской государственной оперы (Донна Анна, дирижер Ален Альтиноглу), Королевского фестивального зала в Лондоне (партия сопрано в "Реквиеме" Верди, дирижер Антонио Паппано).В феврале 2014 года Герзмава приняла участие в Церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, исполнив Финальную песню "Олимпийский вальс" в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.В 2016 году Хибла Герзмава дебютировала в Большом театре в партии Елизаветы Валуа ("Дон Карлос" Джузеппе Верди). В 2017 году там же исполнила партию Виолетты ("Травиата" Верди).В 2017 году дебютировала на сцене театра Ла Скала (Италия) в постановке "Анны Болейн" Гаэтано Доницетти (заглавная партия).В 2018 году состоялись дебюты Герзмавы в Дрезденской опере (Дездемона, "Отелло" Верди) и Цюрихской опере (Леонора, "Сила судьбы" Верди), в 2019 году – первое выступление в Королевском театре Teatro Real в Мадриде ("Трубадур" Верди).Среди ангажементов 2020/2021 – Амелия Гримальди ("Симон Бокканегра" Верди) в Венской опере, Норма ("Норма" Винченцо Беллини) в Королевском театре Мадрида, "Реквием" Верди на фестивале Арена ди Верона (Италия). В 2022 году исполняла партию Нормы в новой постановке Королевской оперы в Мадриде и Леоноры ("Трубадур" Верди) в театре Лисео (Барселона) также в новой постановке спектакля. В октябре была приглашена на партию сопрано в "Реквиеме" Верди в Токио на открытие сезона оркестра NHK.В апреле 2023 года Герзмава исполнила партию Леоноры в концертном исполнении оперы Джузеппе Верди "Трубадур" на исторической сцене Большого театра.В мае на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко певица исполнила заглавную партию в премьере "Норма" в постановке Адольфа Шапиро. В апреле 2024 года на новой сцене Мариинского театра она спела титульную партию в опере "Адриана Лекуврёр" Франческо Чилеа, ставшей ее мировым дебютом. Хибла Герзмава исполняет романсы на музыку Сергея Прокофьева, Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова.В ее репертуаре также есть джаз. В 2016 году концертная программа с джазовым трио пианиста Даниила Крамера "Опера. Джаз. Блюз" стала ярким событием культурной жизни Москвы. Герзмава – одна из наиболее востребованных российских певиц на мировой оперной сцене. Выступает на ведущих мировых оперных сценах, пела в постановках прославленных режиссеров, среди которых Франко Дзеффирелли, Отто Шенк, Вилли Деккер, Франческа Замбелло, Юрген Флимм, Элайджа Мошински, Кшиштоф Варликовский, Андрей Кончаловский и др., сотрудничает с ведущими российскими оркестрами и выдающимися дирижерами – Лорин Маазель, Антонио Паппано, Марко Армильято, Иржи Белоглавек, Джеймс Конлон, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Василий Синайский и другими.В 2001 году в Абхазии певица организовала фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…". C 2014 года конкурс проходил в Москве в Большом зале Консерватории и на сцене МАМТ, в Золотом зале Музикферайн в Вене, в Нью-Йоркском Карнеги-холле, в швейцарском городе Санкт-Мориц. В 2024 году он прошел в 22-й раз в Абхазии. С 2021 года – президент Национальной̆ оперной̆ премии "Онегин", председатель жюри. В 2022 году учредила Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Первый конкурс успешно прошел в 2023 году на сцене МАМТ. В 2023 году была председателем жюри XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского по специальности "Вокал".В 2024 году певица стала наставником музыкального телешоу "Голос" на Первом канале. Сезон выйдет на экраны в 2025 году. Хибла Герзмава занимается преподавательской деятельностью. Является доцентом кафедры сольного пения Московской консерватории.Народная артистка России (2012).Народная артистка Республики Абхазия (2006).Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2020 года.Обладательница премии города Москвы в области литературы и искусства (2010), премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства (2021). Награждена государственным орденом Абхазии "Честь и слава" I степени (2015).Лауреат конкурса Voci Verdiani ("Вердиевские голоса", Италия, 1993), Международного конкурса вокалистов имени Франсиско Виньяса (II премия, Барселона, 1994), обладатель Гран-при X Международного конкурса имени П. И. Чайковского (1994).Лауреат премий "Золотой Орфей" (2001) и Casta Diva (2010) в номинации "Лучшая певица", независимой премии в области культуры и искусства "Триумф" (2010), дважды лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" (2010, 2016). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, хибла герзмава