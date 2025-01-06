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На СВО погиб автор текстов для звезд российской эстрады Олег Гегельский - РИА Новости, 06.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:25 06.01.2025 (обновлено: 00:45 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/gegelskiy-1992619571.html
На СВО погиб автор текстов для звезд российской эстрады Олег Гегельский
На СВО погиб автор текстов для звезд российской эстрады Олег Гегельский - РИА Новости, 06.01.2025
На СВО погиб автор текстов для звезд российской эстрады Олег Гегельский
В зоне СВО погиб поэт, автор текстов песен для звезд российской эстрады Олег Гегельский, сообщила RT его супруга Полина. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T00:25:00+03:00
2025-01-06T00:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
происшествия
олег гегельский
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В зоне СВО погиб поэт, автор текстов песен для звезд российской эстрады Олег Гегельский, сообщила RT его супруга Полина.По ее словам, 3 декабря во время выполнения боевых задач он получил смертельное ранение, попав под артобстрел.&quot;Его отправили на задание. Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало&quot;, — рассказала жена погибшего.Уточняется, что он ушел из жизни в возрасте 60 лет.Гегельский подписал контракт с Минобороны в сентябре прошлого года. Впоследствии, он служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
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россия, вооруженные силы рф, происшествия, олег гегельский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Олег Гегельский
На СВО погиб автор текстов для звезд российской эстрады Олег Гегельский

Автор текстов песен для российских звезд Олег Гегельский погиб в зоне СВО

© Фото : Страница Олега Гегельского во ВКонтактеОлег Гегельский
Олег Гегельский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Фото : Страница Олега Гегельского во ВКонтакте
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В зоне СВО погиб поэт, автор текстов песен для звезд российской эстрады Олег Гегельский, сообщила RT его супруга Полина.
По ее словам, 3 декабря во время выполнения боевых задач он получил смертельное ранение, попав под артобстрел.
«

"Его отправили на задание. Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало", — рассказала жена погибшего.

Уточняется, что он ушел из жизни в возрасте 60 лет.
Гегельский подписал контракт с Минобороны в сентябре прошлого года. Впоследствии, он служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФПроисшествияОлег Гегельский
 
 
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