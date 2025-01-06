https://ria.ru/20250106/gegelskiy-1992619571.html

На СВО погиб автор текстов для звезд российской эстрады Олег Гегельский

На СВО погиб автор текстов для звезд российской эстрады Олег Гегельский - РИА Новости, 06.01.2025

На СВО погиб автор текстов для звезд российской эстрады Олег Гегельский

В зоне СВО погиб поэт, автор текстов песен для звезд российской эстрады Олег Гегельский, сообщила RT его супруга Полина. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T00:25:00+03:00

2025-01-06T00:25:00+03:00

2025-01-06T00:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

происшествия

олег гегельский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992620826_0:36:1068:637_1920x0_80_0_0_2b59c65e6e970bd10854802be86e27c0.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В зоне СВО погиб поэт, автор текстов песен для звезд российской эстрады Олег Гегельский, сообщила RT его супруга Полина.По ее словам, 3 декабря во время выполнения боевых задач он получил смертельное ранение, попав под артобстрел."Его отправили на задание. Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало", — рассказала жена погибшего.Уточняется, что он ушел из жизни в возрасте 60 лет.Гегельский подписал контракт с Минобороны в сентябре прошлого года. Впоследствии, он служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы рф, происшествия, олег гегельский