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После взрыва газа в Карелии начали проверку - РИА Новости, 06.01.2025
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23:54 06.01.2025 (обновлено: 23:58 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/gaz-1992697226.html
После взрыва газа в Карелии начали проверку
После взрыва газа в Карелии начали проверку - РИА Новости, 06.01.2025
После взрыва газа в Карелии начали проверку
Проверка организована после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Луначарского в Петрозаводске, сообщила прокуратура Карелии. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T23:54:00+03:00
2025-01-06T23:58:00+03:00
происшествия
петрозаводск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Проверка организована после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Луначарского в Петрозаводске, сообщила прокуратура Карелии. Как сообщали РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ, в понедельник в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске произошел хлопок газовоздушной смеси. Несущие конструкции дома не повреждены. По данным МЧС России, после хлопка в квартире обрушилась стена между комнатами, возгорания не произошло. Пострадали 4 человека, двоих из которых спасатели вытащили из-под завалов. "Предварительно установлено, что 6 января... около 22 часов 30 минут в жилом доме на ул. Луначарского в... Петрозаводске произошел взрыв бытового газа... в результате которого есть пострадавшие. В ходе проверки ведомство даст оценку соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
петрозаводск
россия
республика карелия
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происшествия, петрозаводск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия
Происшествия, Петрозаводск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Карелия
После взрыва газа в Карелии начали проверку

Прокуратура Карелии: после взрыва газа в Петрозаводске организовали проверку

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Проверка организована после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Луначарского в Петрозаводске, сообщила прокуратура Карелии.
Как сообщали РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ, в понедельник в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске произошел хлопок газовоздушной смеси. Несущие конструкции дома не повреждены. По данным МЧС России, после хлопка в квартире обрушилась стена между комнатами, возгорания не произошло. Пострадали 4 человека, двоих из которых спасатели вытащили из-под завалов.
"Предварительно установлено, что 6 января... около 22 часов 30 минут в жилом доме на ул. Луначарского в... Петрозаводске произошел взрыв бытового газа... в результате которого есть пострадавшие. В ходе проверки ведомство даст оценку соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПетрозаводскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Карелия
 
 
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