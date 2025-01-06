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При взрыве газа в Петрозаводске пострадали четыре человека
При взрыве газа в Петрозаводске пострадали четыре человека - РИА Новости, 07.01.2025
При взрыве газа в Петрозаводске пострадали четыре человека
При взрыве газовоздушной смеси в жилом пятиэтажном доме в Петрозаводске пострадали четыре человека, два из них извлечены из-под завалов, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-06T23:43:00+03:00
2025-01-06T23:43:00+03:00
2025-01-07T00:24:00+03:00
происшествия
петрозаводск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. При взрыве газовоздушной смеси в жилом пятиэтажном доме в Петрозаводске пострадали четыре человека, два из них извлечены из-под завалов, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Петрозаводске, в квартире пятиэтажки, обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. Пострадали четыре человека, двое из них извлечены сотрудниками МЧС России из-под завалов", — говорится в сообщении ведомства.Ранее в республиканском управлении МЧС РИА Новости сообщили, что в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске взорвалась газовоздушная смесь. Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков, инцидент произошел по адресу улица Луначарского, 19. Газ взорвался на четвертом этаже.На месте ЧП работают 44 специалиста и девять единиц техники. Жильцов дома эвакуируют, для них развернут пункт временного размещения.
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происшествия, петрозаводск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия
Происшествия, Петрозаводск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Карелия
При взрыве газа в Петрозаводске пострадали четыре человека
МЧС: при взрыве газа в пятиэтажке в Петрозаводске пострадали четыре человека