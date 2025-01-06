https://ria.ru/20250106/gaz-1992696870.html

При взрыве газа в Петрозаводске пострадали четыре человека

При взрыве газа в Петрозаводске пострадали четыре человека - РИА Новости, 07.01.2025

При взрыве газа в Петрозаводске пострадали четыре человека

При взрыве газовоздушной смеси в жилом пятиэтажном доме в Петрозаводске пострадали четыре человека, два из них извлечены из-под завалов, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-06T23:43:00+03:00

2025-01-06T23:43:00+03:00

2025-01-07T00:24:00+03:00

происшествия

петрозаводск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика карелия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. При взрыве газовоздушной смеси в жилом пятиэтажном доме в Петрозаводске пострадали четыре человека, два из них извлечены из-под завалов, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Петрозаводске, в квартире пятиэтажки, обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. Пострадали четыре человека, двое из них извлечены сотрудниками МЧС России из-под завалов", — говорится в сообщении ведомства.Ранее в республиканском управлении МЧС РИА Новости сообщили, что в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске взорвалась газовоздушная смесь. Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков, инцидент произошел по адресу улица Луначарского, 19. Газ взорвался на четвертом этаже.На месте ЧП работают 44 специалиста и девять единиц техники. Жильцов дома эвакуируют, для них развернут пункт временного размещения.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

петрозаводск

россия

республика карелия

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происшествия, петрозаводск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия