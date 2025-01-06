https://ria.ru/20250106/gaz-1992696327.html

В Петрозаводске произошел взрыв газа в доме

В Петрозаводске произошел взрыв газа в доме - РИА Новости, 06.01.2025

В Петрозаводске произошел взрыв газа в доме

Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске, по предварительным данным, пострадали 3 человека,... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T23:08:00+03:00

2025-01-06T23:08:00+03:00

2025-01-06T23:15:00+03:00

происшествия

петрозаводск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске, по предварительным данным, пострадали 3 человека, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ."Хлопок газовоздушной смеси произошел, по предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Три человека пострадали", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что несущие конструкции дома не разрушены.Глава минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем Telegram-канале сообщил о "происшествии" на улице Луначарского, 19 в Петрозаводске, не уточнив его характер. По словам Охлопкова, "спасатели вытащили трех человек", на месте работают экстренные службы.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

петрозаводск

россия

республика карелия

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происшествия, петрозаводск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия