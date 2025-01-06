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В Петрозаводске произошел взрыв газа в доме - РИА Новости, 06.01.2025
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23:08 06.01.2025 (обновлено: 23:15 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/gaz-1992696327.html
В Петрозаводске произошел взрыв газа в доме
В Петрозаводске произошел взрыв газа в доме - РИА Новости, 06.01.2025
В Петрозаводске произошел взрыв газа в доме
Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске, по предварительным данным, пострадали 3 человека,... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T23:08:00+03:00
2025-01-06T23:15:00+03:00
происшествия
петрозаводск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске, по предварительным данным, пострадали 3 человека, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ."Хлопок газовоздушной смеси произошел, по предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Три человека пострадали", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что несущие конструкции дома не разрушены.Глава минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем Telegram-канале сообщил о "происшествии" на улице Луначарского, 19 в Петрозаводске, не уточнив его характер. По словам Охлопкова, "спасатели вытащили трех человек", на месте работают экстренные службы.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
петрозаводск
россия
республика карелия
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происшествия, петрозаводск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия
Происшествия, Петрозаводск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Карелия
В Петрозаводске произошел взрыв газа в доме

МЧС: при взрыве газа в доме в Петрозаводске пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске, по предварительным данным, пострадали 3 человека, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ.
"Хлопок газовоздушной смеси произошел, по предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Три человека пострадали", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что несущие конструкции дома не разрушены.
Глава минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем Telegram-канале сообщил о "происшествии" на улице Луначарского, 19 в Петрозаводске, не уточнив его характер. По словам Охлопкова, "спасатели вытащили трех человек", на месте работают экстренные службы.
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ПроисшествияПетрозаводскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Карелия
 
 
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