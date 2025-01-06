https://ria.ru/20250106/gaz-1992676564.html
В закрытом кафе в Карелии произошел взрыв газа
В закрытом кафе в Карелии произошел взрыв газа - РИА Новости, 06.01.2025
В закрытом кафе в Карелии произошел взрыв газа
Взрыв бытового газа произошел в закрытом кафе в карельском городе Сортавала, пострадал один человек, сообщила республиканская прокуратура. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T17:24:00+03:00
2025-01-06T17:24:00+03:00
2025-01-06T17:27:00+03:00
происшествия
сортавала
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в закрытом кафе в карельском городе Сортавала, пострадал один человек, сообщила республиканская прокуратура. "Согласно предварительным данным, 6 января... около 15 часов 30 минут в закрытом заведении общественного питания на улице Карельской в городе Сортавала произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием. В результате один человек получил ожог руки", – говорится в сообщении. По факту происшествия организована проверка, в рамках которой прокуратура оценит соблюдение требований безопасности при использовании газового оборудования.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
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происшествия, сортавала, республика карелия, россия
Происшествия, Сортавала, Республика Карелия, Россия
В закрытом кафе в Карелии произошел взрыв газа
Прокуратура: при взрыве газа в закрытом кафе в Карелии пострадал человек