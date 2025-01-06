"Быстрое истощение". На Западе забили тревогу из-за решения Украины
Bloomberg: Европа сжигает запасы газа с невероятной скоростью
© iStock.com / PIKSELЖенщина проверяет температуру у батареи
© iStock.com / PIKSEL
Женщина проверяет температуру у батареи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Европа сжигает запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Хотя нет риска немедленного дефицита, быстрое истощение может затруднить накопление запасов перед следующим отопительным сезоном и рискует повлиять на краткосрочные цены", — говорится в публикации.
По данным Gas Infrastructure Europe, проанализированным Bloomberg, уровни в хранилищах снизились в общей сложности на 25 процентных пунктов по сравнению с пиковым значением — такого падения не фиксировалось с 2018 года.
"В большинстве стран Северо-Западной Европы погода стала холоднее, что может спровоцировать дальнейшие изъятия (топлива из хранилищ. — Прим. ред.) в ближайшие дни, поскольку потребление газа для нужд отопления растет", — утверждается в материале.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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