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Биржевые цены на газ в Европе остаются выше $520 за тысячу кубометров - РИА Новости, 06.01.2025
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11:48 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/gaz-1992654260.html
Биржевые цены на газ в Европе остаются выше $520 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе остаются выше $520 за тысячу кубометров - РИА Новости, 06.01.2025
Биржевые цены на газ в Европе остаются выше $520 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе утром в начале новой недели немного снижаются, оставаясь выше 520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T11:48:00+03:00
2025-01-06T11:48:00+03:00
европа
нидерланды
украина
газпром
транзит газа через украину
в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе утром в начале новой недели немного снижаются, оставаясь выше 520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 522,6 доллара (–1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.02 мск их стоимость составляет 523,7 доллара (–0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 528,1 доллара за тысячу кубометров. Эксперты предупреждали, что цена газа в Европе может вырасти после остановки транзита российского газа по украинской территории. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.
https://ria.ru/20250103/gas-1992446201.html
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европа, нидерланды, украина, газпром, транзит газа через украину, в мире
Европа, Нидерланды, Украина, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Биржевые цены на газ в Европе остаются выше $520 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе снижаются, оставаясь выше 520 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентральноевропейский газовый хаб в Баумгартене
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе утром в начале новой недели немного снижаются, оставаясь выше 520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 522,6 доллара (–1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.02 мск их стоимость составляет 523,7 доллара (–0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 528,1 доллара за тысячу кубометров.
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
На Западе раскрыли схему Евросоюза с российским газом
3 января, 22:23
Эксперты предупреждали, что цена газа в Европе может вырасти после остановки транзита российского газа по украинской территории. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара.
При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Российский газ в Европе — все только начинается
3 января, 08:00
 
ЕвропаНидерландыУкраинаГазпромтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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