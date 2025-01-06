https://ria.ru/20250106/frg-1992661729.html

В Германии исключили возможность визита Шольца в Москву

В Германии исключили возможность визита Шольца в Москву - РИА Новости, 06.01.2025

В Германии исключили возможность визита Шольца в Москву

Кабмин ФРГ исключает возможность визита канцлера Олафа Шольца в Москву до досрочных выборов в Германии, запланированных на 23 февраля, заявил в понедельник... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T13:55:00+03:00

2025-01-06T13:55:00+03:00

2025-01-06T14:17:00+03:00

германия

москва

в мире

олаф шольц

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Кабмин ФРГ исключает возможность визита канцлера Олафа Шольца в Москву до досрочных выборов в Германии, запланированных на 23 февраля, заявил в понедельник пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт."Да", - коротко ответил Хебештрайт на вопрос, исключает ли он возможность такого визита до выборов в ФРГ.Он также заявил, что депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер дважды пытался распространить недостоверные слухи о якобы готовящемся визите Шольца в Россию, в том числе через публикацию в издании Spiegel в декабре 2024 года. По словам Хебештрайта, эти абсолютно необоснованные утверждения приводили к бурной реакции как в Германии, так и за рубежом, в том числе к раздражению на Украине.Кизеветтер 4 января написал в соцсети Х, что Шольц якобы может посетить Россию до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 февраля, а встреча избранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на март. Никаких источников данной информации депутат не привел. Сам Шольц назвал это утверждение ложью, а генеральный секретарь партии СДПГ Маттиас Мирш потребовал удалить твит и принести извинения. После этого публикация была удалена.В декабре 2024 года издание Spiegel сообщало, что в ХДС циркулируют слухи о том, что Шольц якобы может в ближайшие дни отправиться с "мирной миссией" в Москву. В пресс-службе кабмина ФРГ заявили РИА Новости, что сообщения СМИ о возможном скором визите Шольца в Москву - вымысел.

https://ria.ru/20250104/voennye-1992508127.html

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германия, москва, в мире, олаф шольц, дональд трамп, владимир путин