В Германии исключили возможность визита Шольца в Москву
Кабмин ФРГ исключил возможность визита Шольца в Москву до 23 февраля
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Кабмин ФРГ исключает возможность визита канцлера Олафа Шольца в Москву до досрочных выборов в Германии, запланированных на 23 февраля, заявил в понедельник пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
"Да", - коротко ответил Хебештрайт на вопрос, исключает ли он возможность такого визита до выборов в ФРГ.
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Он также заявил, что депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер дважды пытался распространить недостоверные слухи о якобы готовящемся визите Шольца в Россию, в том числе через публикацию в издании Spiegel в декабре 2024 года. По словам Хебештрайта, эти абсолютно необоснованные утверждения приводили к бурной реакции как в Германии, так и за рубежом, в том числе к раздражению на Украине.
Кизеветтер 4 января написал в соцсети Х, что Шольц якобы может посетить Россию до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 февраля, а встреча избранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на март. Никаких источников данной информации депутат не привел. Сам Шольц назвал это утверждение ложью, а генеральный секретарь партии СДПГ Маттиас Мирш потребовал удалить твит и принести извинения. После этого публикация была удалена.
В декабре 2024 года издание Spiegel сообщало, что в ХДС циркулируют слухи о том, что Шольц якобы может в ближайшие дни отправиться с "мирной миссией" в Москву. В пресс-службе кабмина ФРГ заявили РИА Новости, что сообщения СМИ о возможном скором визите Шольца в Москву - вымысел.