Французские фермеры устроили акции протеста под Лионом
AFP: французские фермеры устроили акции протеста под Лионом, затрудняя проезд
© AP Photo / Matthieu MirvilleПротестующие фермеры
© AP Photo / Matthieu Mirville
Протестующие фермеры. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 янв – РИА Новости. Французские фермеры, недовольные политикой властей в сельскохозяйственном секторе, устроили акции протеста под Лионом, затрудняя движение на дорогах, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что аграрии также проводят манифестации под Парижем, блокируя и затрудняя движение на ряде трасс.
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"Колонна фермеров во главе с (профсоюзом – ред.) "Сельская координация" сильно замедляет движение к югу от Лиона", - передает Франс Пресс.
Аграрии проводят так называемую "операцию улитка", которая заключается в намеренно медленном передвижении по дорогам, чтобы вызвать на них заторы, сообщает агентство.
Около двадцати тракторов выдвинулись в сторону Лиона в пять утра (07.00 мск), ко многим из них прикреплены плакаты с лозунгами, а из транспортного средства во главе кортежа разносится праздничная музыка, говорится в материале.
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Телеканал Franceinfo сообщает, что фермеры также заблокировали трассу A7, соединяющую Лион с Марселем.
С октября во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле между ЕС и блоком Меркосур.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.