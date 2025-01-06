https://ria.ru/20250106/fermery-1992657162.html

Французские фермеры устроили акции протеста под Лионом

Французские фермеры устроили акции протеста под Лионом - РИА Новости, 06.01.2025

Французские фермеры устроили акции протеста под Лионом

Французские фермеры, недовольные политикой властей в сельскохозяйственном секторе, устроили акции протеста под Лионом, затрудняя движение на дорогах, сообщило в РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T12:50:00+03:00

2025-01-06T12:50:00+03:00

2025-01-06T12:50:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 янв – РИА Новости. Французские фермеры, недовольные политикой властей в сельскохозяйственном секторе, устроили акции протеста под Лионом, затрудняя движение на дорогах, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс. Ранее телеканал BFMTV сообщал, что аграрии также проводят манифестации под Парижем, блокируя и затрудняя движение на ряде трасс. "Колонна фермеров во главе с (профсоюзом – ред.) "Сельская координация" сильно замедляет движение к югу от Лиона", - передает Франс Пресс. Аграрии проводят так называемую "операцию улитка", которая заключается в намеренно медленном передвижении по дорогам, чтобы вызвать на них заторы, сообщает агентство. Около двадцати тракторов выдвинулись в сторону Лиона в пять утра (07.00 мск), ко многим из них прикреплены плакаты с лозунгами, а из транспортного средства во главе кортежа разносится праздничная музыка, говорится в материале. Телеканал Franceinfo сообщает, что фермеры также заблокировали трассу A7, соединяющую Лион с Марселем. С октября во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле между ЕС и блоком Меркосур. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

https://ria.ru/20241104/fermery-1981844544.html

https://ria.ru/20241210/germaniya-1988332950.html

https://ria.ru/20250106/fermery-1992652811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лион, париж, марсель, евросоюз