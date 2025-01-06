Французские фермеры заблокировали трассу под Парижем
BFMTV: фермеры заблокировали трассу под Парижем, ведущую к границе с Испанией
© Фото : Coordination RuraleУчастники акции протеста фермеров под Парижем, Франция. 6 января 2025
© Фото : Coordination Rurale
Участники акции протеста фермеров под Парижем, Франция. 6 января 2025
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ПАРИЖ, 6 янв — РИА Новости. Французские фермеры, недовольные политикой властей в сельскохозяйственном секторе, заблокировали под Парижем трассу, ведущую к границе с Испанией, сообщил телеканал BFMTV.
"Фермеры из "Сельской координации" заблокировали дорогу N10 на уровне (коммуны под Парижем. — Прим. ред.) Ле-Перрэ-ан-Ивелин", — говорится в сообщении телеканала.
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Власти Парижа ранее запретили несогласованные массовые собрания в городе после того, как профсоюз аграриев "Сельская координация" призвал фермеров "заблокировать" Париж 5 января и потребовал встречи с премьер-министром Франсуа Байру и министром сельского хозяйства Анни Женевар. Во втором крупнейшем фермерском профсоюзе Франции продолжают призывать к протестам, несмотря на анонсированную встречу аграриев с Байру 13 января.
Движение по трассе блокируют восемь тракторов, в общей сложности в акции принимают участие около 20 фермеров.
Сам профсоюз также сообщил о проведении манифестации на дороге RN4 к востоку от Парижа, которая ведет к границе с Германией. Там фермеры устроили так называемую операцию "Улитка", намеренно медленно передвигаясь по трассе и затрудняя таким образом движение.
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С октября во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле между ЕС и блоком МЕРКОСУР.
МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение МЕРКОСУР был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. МЕРКОСУР объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
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