https://ria.ru/20250106/farazh-1992627217.html

Глава Reform UK Фараж прокомментировал слова Маска о смене лидера

Глава Reform UK Фараж прокомментировал слова Маска о смене лидера - РИА Новости, 06.01.2025

Глава Reform UK Фараж прокомментировал слова Маска о смене лидера

Глава британской правопопулисткой партии Reform UK Найджел Фараж прокомментировал в соцсети X слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что партии... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T03:48:00+03:00

2025-01-06T03:48:00+03:00

2025-01-06T03:48:00+03:00

в мире

германия

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хдс/хсс

лига английской обороны

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава британской правопопулисткой партии Reform UK Найджел Фараж прокомментировал в соцсети X слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что партии необходимо убрать его с поста лидера. Ранее Маск, который призывал к голосованию за Reform UK со словами, что она является "единственной надеждой", заявил, что партии необходимо сменить ее лидера Найджела Фаража. Как указывала британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобной организации "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого Маск "расхваливал" в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон - "не тот, кто нам нужен". "Вот это сюрприз! Илон - замечательный человек, но здесь я вынужден не согласиться. Мое мнение такое, что Томми Робинсон не подходит Reform UK, и я никогда не откажусь от своих принципов", - написал Фараж в ответ на пост Маска. По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из которых победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе. Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию - ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.

https://ria.ru/20241218/farazh-1989811709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, илон маск, фридрих мерц, хдс/хсс, лига английской обороны, президентские выборы в сша