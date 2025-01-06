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Глава Reform UK Фараж прокомментировал слова Маска о смене лидера - РИА Новости, 06.01.2025
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03:48 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/farazh-1992627217.html
Глава Reform UK Фараж прокомментировал слова Маска о смене лидера
Глава Reform UK Фараж прокомментировал слова Маска о смене лидера - РИА Новости, 06.01.2025
Глава Reform UK Фараж прокомментировал слова Маска о смене лидера
Глава британской правопопулисткой партии Reform UK Найджел Фараж прокомментировал в соцсети X слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что партии... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T03:48:00+03:00
2025-01-06T03:48:00+03:00
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лига английской обороны
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава британской правопопулисткой партии Reform UK Найджел Фараж прокомментировал в соцсети X слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что партии необходимо убрать его с поста лидера. Ранее Маск, который призывал к голосованию за Reform UK со словами, что она является "единственной надеждой", заявил, что партии необходимо сменить ее лидера Найджела Фаража. Как указывала британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобной организации "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого Маск "расхваливал" в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон - "не тот, кто нам нужен". "Вот это сюрприз! Илон - замечательный человек, но здесь я вынужден не согласиться. Мое мнение такое, что Томми Робинсон не подходит Reform UK, и я никогда не откажусь от своих принципов", - написал Фараж в ответ на пост Маска. По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из которых победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе. Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию - ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
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в мире, германия, илон маск, фридрих мерц, хдс/хсс, лига английской обороны, президентские выборы в сша
В мире, Германия, Илон Маск, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Лига английской обороны, Президентские выборы в США
Глава Reform UK Фараж прокомментировал слова Маска о смене лидера

Фараж не согласился со словами Маска о необходимости ухода с поста лидера партии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНайджел Фараж
Найджел Фараж - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Найджел Фараж. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава британской правопопулисткой партии Reform UK Найджел Фараж прокомментировал в соцсети X слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что партии необходимо убрать его с поста лидера.
Ранее Маск, который призывал к голосованию за Reform UK со словами, что она является "единственной надеждой", заявил, что партии необходимо сменить ее лидера Найджела Фаража. Как указывала британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобной организации "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого Маск "расхваливал" в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон - "не тот, кто нам нужен".
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"Вот это сюрприз! Илон - замечательный человек, но здесь я вынужден не согласиться. Мое мнение такое, что Томми Робинсон не подходит Reform UK, и я никогда не откажусь от своих принципов", - написал Фараж в ответ на пост Маска.
По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из которых победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.
Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию - ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
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В миреГерманияИлон МаскФридрих МерцХДС/ХССЛига английской обороныПрезидентские выборы в США
 
 
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