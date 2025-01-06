https://ria.ru/20250106/evrostat-1992634040.html

Экономика ЕС оказалась на худших позициях с разгара энергетического кризиса

Экономика ЕС оказалась на худших позициях с разгара энергетического кризиса - РИА Новости, 06.01.2025

Экономика ЕС оказалась на худших позициях с разгара энергетического кризиса

Экономики более половины стран Евросоюза в третьем квартале прошлого года выросли слабее, чем в среднем по объединению или вовсе показали отрицательную динамику РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T07:19:00+03:00

2025-01-06T07:19:00+03:00

2025-01-06T07:19:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Экономики более половины стран Евросоюза в третьем квартале прошлого года выросли слабее, чем в среднем по объединению или вовсе показали отрицательную динамику - подобная ситуация наблюдается впервые во второго квартала 2022 года в разгар энергетического кризиса, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Как сообщило ведомство, экономика ЕС за отчетный период прибавила 0,4% в квартальном выражении, при этом ВВП больше половины стран оказался хуже этого значения. Из них девять государств находились в положительной зоне - так, например, экономики Бельгии, Греции, Словении, Словакии, Финляндии и Швеции выросли на 0,3%, Люксембурга и Португалии - на 0,2% Германии - на 0,1%. Эстония и Италия остались на уровне второго квартала, а еще пять стран закрыли период со знаком минус: среди них - Австрия, Польша и Румыния (-0,1%), Латвия (-0,2%) и Венгрия (-0,7%). Во втором квартале европейская экономика чувствовала себя заметно лучше: в число "двоечников" по главному макроэкономическому показателю попало 11 стран, и всего лишь пять из них оказались в отрицательной зоне. Ухудшение ситуации с ВВП ожидаемо сопровождалось снижением индекса промпроизводства в целом по ЕС - со 102,5 пункта во втором квартале 2022 года он опустился до 98,3 пункта в третьем квартале прошлого года. Причем, по последним данным, динамика индекса оказалась отрицательной на протяжении всех трех кварталов. А фоном для просадки уже обоих этих показателей служит острый энергетический кризис в регионе. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего прошлого года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в 2023 году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.

https://ria.ru/20250102/gaz-1992342308.html

https://ria.ru/20241227/evrosoyuz-1991583993.html

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Дарья Буймова

европа, бельгия, греция, владимир путин, евросоюз, евростат, газпром, в мире