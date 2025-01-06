Европарламент продолжит поддержку Украины, заявили в РАН
РАН: ЕП будет настаивать на оборонной политике и продолжит поддержку Киева
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) будет настаивать на масштабной оборонной политике Евросоюза, а также продолжит поддержку Украины, несмотря на увеличение в его составе крайне правых и крайне левых сил по итогам выборов 2024 года, говорится в прогнозе ИМЭМО РАН на 2025 год.
"Несмотря на увеличение числа депутатов ЕП от радикальных правых и крайне левых политических сил, которые, как принято считать, симпатизируют России, в вопросах безопасности и обороны новый состав Европарламента выступает за продолжение поддержки Украины и занимает все более жесткую позицию по отношению к РФ, в том числе на фоне результатов президентских выборов в США и скорой инаугурации Дональда Трампа. Ведущие фракции ЕП при поддержке "зеленых" будут отстаивать идею более целенаправленной и масштабной оборонной политики ЕС", - говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.
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По мнению авторов документа, помимо обороны и безопасности, депутаты Европарламента нового созыва сосредоточат свои усилия на вопросах окружающей среды и дебатах о будущем единой Европы.
"При этом изменилось понимание целей и задач в сфере климатической повестки и экологии. "Зеленые" партии стали главными проигравшими на выборах в ЕП. "Зеленый курс" и основные связанные с ним законодательные акты, которые уже были приняты, останутся, однако защита интересов фермеров и автомобильной промышленности ЕС обусловят пересмотр наиболее амбициозных целей климатической стратегии ЕС, а также расходов общего бюджета ЕС на эти цели", - полагают авторы доклада.
В документе указывается, что Еврокомиссия в своем новом составе найдет поддержку в Европарламенте, несмотря на увеличение числа депутатов правых фракций и евроскептиков.
"Можно утверждать, что смещение ЕП вправо закрепило "правый поворот", уже произошедший в Европейском совете, и содействовало более правому составу Еврокомиссии по сравнению с предыдущим. Очевидно, что решения правоцентристского блока в ЕК и Евросовете будут поддержаны правым большинством в ЕП", - указывается в докладе.
Тем не менее не исключаются и конфликты между представителями противоборствующих политических сил, особенно учитывая рост влияния евроскептиков в новом составе ЕП.
"В то же время, учитывая относительную слабость "большой проевропейской коалиции" трех ведущих сил в ЕП (ЕНП, Прогрессивный альянс социалистов и демократов и "Обновим Европу"), все большая политизация и фрагментация ЕП будет порождать разногласия и открытые конфликты как на общеевропейском, так и на национальном и субнациональном уровнях", - говорится в документе.
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