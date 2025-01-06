Рейтинг@Mail.ru
Европарламент продолжит поддержку Украины, заявили в РАН - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 06.01.2025 (обновлено: 07:49 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/evroparlament-1992631932.html
Европарламент продолжит поддержку Украины, заявили в РАН
Европарламент продолжит поддержку Украины, заявили в РАН - РИА Новости, 06.01.2025
Европарламент продолжит поддержку Украины, заявили в РАН
Европейский парламент (ЕП) будет настаивать на масштабной оборонной политике Евросоюза, а также продолжит поддержку Украины, несмотря на увеличение в его... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T06:35:00+03:00
2025-01-06T07:49:00+03:00
в мире
европа
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) будет настаивать на масштабной оборонной политике Евросоюза, а также продолжит поддержку Украины, несмотря на увеличение в его составе крайне правых и крайне левых сил по итогам выборов 2024 года, говорится в прогнозе ИМЭМО РАН на 2025 год. "Несмотря на увеличение числа депутатов ЕП от радикальных правых и крайне левых политических сил, которые, как принято считать, симпатизируют России, в вопросах безопасности и обороны новый состав Европарламента выступает за продолжение поддержки Украины и занимает все более жесткую позицию по отношению к РФ, в том числе на фоне результатов президентских выборов в США и скорой инаугурации Дональда Трампа. Ведущие фракции ЕП при поддержке "зеленых" будут отстаивать идею более целенаправленной и масштабной оборонной политики ЕС", - говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости. По мнению авторов документа, помимо обороны и безопасности, депутаты Европарламента нового созыва сосредоточат свои усилия на вопросах окружающей среды и дебатах о будущем единой Европы. "При этом изменилось понимание целей и задач в сфере климатической повестки и экологии. "Зеленые" партии стали главными проигравшими на выборах в ЕП. "Зеленый курс" и основные связанные с ним законодательные акты, которые уже были приняты, останутся, однако защита интересов фермеров и автомобильной промышленности ЕС обусловят пересмотр наиболее амбициозных целей климатической стратегии ЕС, а также расходов общего бюджета ЕС на эти цели", - полагают авторы доклада. В документе указывается, что Еврокомиссия в своем новом составе найдет поддержку в Европарламенте, несмотря на увеличение числа депутатов правых фракций и евроскептиков. "Можно утверждать, что смещение ЕП вправо закрепило "правый поворот", уже произошедший в Европейском совете, и содействовало более правому составу Еврокомиссии по сравнению с предыдущим. Очевидно, что решения правоцентристского блока в ЕК и Евросовете будут поддержаны правым большинством в ЕП", - указывается в докладе. Тем не менее не исключаются и конфликты между представителями противоборствующих политических сил, особенно учитывая рост влияния евроскептиков в новом составе ЕП. "В то же время, учитывая относительную слабость "большой проевропейской коалиции" трех ведущих сил в ЕП (ЕНП, Прогрессивный альянс социалистов и демократов и "Обновим Европу"), все большая политизация и фрагментация ЕП будет порождать разногласия и открытые конфликты как на общеевропейском, так и на национальном и субнациональном уровнях", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240825/ep-1968326756.html
https://ria.ru/20240605/evroparlament-1950783399.html
https://ria.ru/20240610/evroparlament-1951969836.html
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, украина
В мире, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Украина
Европарламент продолжит поддержку Украины, заявили в РАН

РАН: ЕП будет настаивать на оборонной политике и продолжит поддержку Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) будет настаивать на масштабной оборонной политике Евросоюза, а также продолжит поддержку Украины, несмотря на увеличение в его составе крайне правых и крайне левых сил по итогам выборов 2024 года, говорится в прогнозе ИМЭМО РАН на 2025 год.
"Несмотря на увеличение числа депутатов ЕП от радикальных правых и крайне левых политических сил, которые, как принято считать, симпатизируют России, в вопросах безопасности и обороны новый состав Европарламента выступает за продолжение поддержки Украины и занимает все более жесткую позицию по отношению к РФ, в том числе на фоне результатов президентских выборов в США и скорой инаугурации Дональда Трампа. Ведущие фракции ЕП при поддержке "зеленых" будут отстаивать идею более целенаправленной и масштабной оборонной политики ЕС", - говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Уже отбирают". В Европарламенте сделали заявление об Украине
25 августа 2024, 10:03
По мнению авторов документа, помимо обороны и безопасности, депутаты Европарламента нового созыва сосредоточат свои усилия на вопросах окружающей среды и дебатах о будущем единой Европы.
"При этом изменилось понимание целей и задач в сфере климатической повестки и экологии. "Зеленые" партии стали главными проигравшими на выборах в ЕП. "Зеленый курс" и основные связанные с ним законодательные акты, которые уже были приняты, останутся, однако защита интересов фермеров и автомобильной промышленности ЕС обусловят пересмотр наиболее амбициозных целей климатической стратегии ЕС, а также расходов общего бюджета ЕС на эти цели", - полагают авторы доклада.
В документе указывается, что Еврокомиссия в своем новом составе найдет поддержку в Европарламенте, несмотря на увеличение числа депутатов правых фракций и евроскептиков.
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Усиление правых депутатов может изменить будущее Европарламента, пишут СМИ
5 июня 2024, 19:12
"Можно утверждать, что смещение ЕП вправо закрепило "правый поворот", уже произошедший в Европейском совете, и содействовало более правому составу Еврокомиссии по сравнению с предыдущим. Очевидно, что решения правоцентристского блока в ЕК и Евросовете будут поддержаны правым большинством в ЕП", - указывается в докладе.
Тем не менее не исключаются и конфликты между представителями противоборствующих политических сил, особенно учитывая рост влияния евроскептиков в новом составе ЕП.
"В то же время, учитывая относительную слабость "большой проевропейской коалиции" трех ведущих сил в ЕП (ЕНП, Прогрессивный альянс социалистов и демократов и "Обновим Европу"), все большая политизация и фрагментация ЕП будет порождать разногласия и открытые конфликты как на общеевропейском, так и на национальном и субнациональном уровнях", - говорится в документе.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Эксперт исключил смену политики ЕС по России после выборов в Европарламент
10 июня 2024, 15:24
 
В миреЕвропаДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала