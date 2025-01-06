https://ria.ru/20250106/evroparlament-1992631932.html

Европарламент продолжит поддержку Украины, заявили в РАН

Европарламент продолжит поддержку Украины, заявили в РАН - РИА Новости, 06.01.2025

Европарламент продолжит поддержку Украины, заявили в РАН

Европейский парламент (ЕП) будет настаивать на масштабной оборонной политике Евросоюза, а также продолжит поддержку Украины, несмотря на увеличение в его... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T06:35:00+03:00

2025-01-06T06:35:00+03:00

2025-01-06T07:49:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) будет настаивать на масштабной оборонной политике Евросоюза, а также продолжит поддержку Украины, несмотря на увеличение в его составе крайне правых и крайне левых сил по итогам выборов 2024 года, говорится в прогнозе ИМЭМО РАН на 2025 год. "Несмотря на увеличение числа депутатов ЕП от радикальных правых и крайне левых политических сил, которые, как принято считать, симпатизируют России, в вопросах безопасности и обороны новый состав Европарламента выступает за продолжение поддержки Украины и занимает все более жесткую позицию по отношению к РФ, в том числе на фоне результатов президентских выборов в США и скорой инаугурации Дональда Трампа. Ведущие фракции ЕП при поддержке "зеленых" будут отстаивать идею более целенаправленной и масштабной оборонной политики ЕС", - говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости. По мнению авторов документа, помимо обороны и безопасности, депутаты Европарламента нового созыва сосредоточат свои усилия на вопросах окружающей среды и дебатах о будущем единой Европы. "При этом изменилось понимание целей и задач в сфере климатической повестки и экологии. "Зеленые" партии стали главными проигравшими на выборах в ЕП. "Зеленый курс" и основные связанные с ним законодательные акты, которые уже были приняты, останутся, однако защита интересов фермеров и автомобильной промышленности ЕС обусловят пересмотр наиболее амбициозных целей климатической стратегии ЕС, а также расходов общего бюджета ЕС на эти цели", - полагают авторы доклада. В документе указывается, что Еврокомиссия в своем новом составе найдет поддержку в Европарламенте, несмотря на увеличение числа депутатов правых фракций и евроскептиков. "Можно утверждать, что смещение ЕП вправо закрепило "правый поворот", уже произошедший в Европейском совете, и содействовало более правому составу Еврокомиссии по сравнению с предыдущим. Очевидно, что решения правоцентристского блока в ЕК и Евросовете будут поддержаны правым большинством в ЕП", - указывается в докладе. Тем не менее не исключаются и конфликты между представителями противоборствующих политических сил, особенно учитывая рост влияния евроскептиков в новом составе ЕП. "В то же время, учитывая относительную слабость "большой проевропейской коалиции" трех ведущих сил в ЕП (ЕНП, Прогрессивный альянс социалистов и демократов и "Обновим Европу"), все большая политизация и фрагментация ЕП будет порождать разногласия и открытые конфликты как на общеевропейском, так и на национальном и субнациональном уровнях", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240825/ep-1968326756.html

https://ria.ru/20240605/evroparlament-1950783399.html

https://ria.ru/20240610/evroparlament-1951969836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, украина