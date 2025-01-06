https://ria.ru/20250106/evropa-1992630104.html

В Европе допускают уступки со стороны Украины, заявили в РАН

В Европе допускают уступки со стороны Украины, заявили в РАН - РИА Новости, 06.01.2025

В Европе допускают уступки со стороны Украины, заявили в РАН

Большинство стран Центрально-Восточной Европы допускают территориальные уступки со стороны Украины, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T05:28:00+03:00

2025-01-06T05:28:00+03:00

2025-01-06T07:48:00+03:00

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ВАРШАВА, 6 янв - РИА Новости. Большинство стран Центрально-Восточной Европы допускают территориальные уступки со стороны Украины, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "При традиционной единой позиции сохранения и укрепления своего места в ЕС в 2025 году по ряду важных вопросов, видимо, сохранится, а может, и усилится фрагментация стран ЦВЕ, в том числе между членами наиболее организованной Вышеградской группы - Венгрией и Словакией, с одной стороны, и Польшей и Чехией - с другой", - говорится в сообщении. Поясняется, что расхождения касаются как внутренних вопросов функционирования ЕС - промышленной, сельскохозяйственной и внешнеторговой политики (особенно торгового соглашения ЕС- МЕРКОСУР), так и внешней политики и политики безопасности, в том числе причин и перспектив урегулирования российско-украинского конфликта (Польша и Чехия возлагают вину на Россию, Венгрия и Словакия считают вину общей, включая влияние США и НАТО). В докладе отмечается, что официально подключившись к антироссийским ограничениям коллективного Запада, многие страны "фактически частично обходят их, прежде всего по закупкам российских энергоносителей и продаже своей машиностроительной продукции". "Причем для скорейшего завершения конфликта страны ЦВЕ (кроме Польши и стран Балтии) фактически допускают территориальные уступки со стороны Украины", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992627573.html

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, венгрия, словакия, евросоюз, нато