В Европе допускают уступки со стороны Украины, заявили в РАН
РАН: страны Центрально-Восточной Европы допускают уступки со стороны Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 янв - РИА Новости. Большинство стран Центрально-Восточной Европы допускают территориальные уступки со стороны Украины, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"При традиционной единой позиции сохранения и укрепления своего места в ЕС в 2025 году по ряду важных вопросов, видимо, сохранится, а может, и усилится фрагментация стран ЦВЕ, в том числе между членами наиболее организованной Вышеградской группы - Венгрией и Словакией, с одной стороны, и Польшей и Чехией - с другой", - говорится в сообщении.
Поясняется, что расхождения касаются как внутренних вопросов функционирования ЕС - промышленной, сельскохозяйственной и внешнеторговой политики (особенно торгового соглашения ЕС- МЕРКОСУР), так и внешней политики и политики безопасности, в том числе причин и перспектив урегулирования российско-украинского конфликта (Польша и Чехия возлагают вину на Россию, Венгрия и Словакия считают вину общей, включая влияние США и НАТО).
В докладе отмечается, что официально подключившись к антироссийским ограничениям коллективного Запада, многие страны "фактически частично обходят их, прежде всего по закупкам российских энергоносителей и продаже своей машиностроительной продукции".
"Причем для скорейшего завершения конфликта страны ЦВЕ (кроме Польши и стран Балтии) фактически допускают территориальные уступки со стороны Украины", - говорится в документе.