https://ria.ru/20250106/es-1992666657.html

ЕС уведомили о критической ситуации с газоснабжением в Приднестровье

ЕС уведомили о критической ситуации с газоснабжением в Приднестровье - РИА Новости, 06.01.2025

ЕС уведомили о критической ситуации с газоснабжением в Приднестровье

ЕС в курсе критической ситуации с газоснабжением Приднестровья, проведет на неделе техническую встречу с представителями Кишинева, сообщила на брифинге в... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T15:20:00+03:00

2025-01-06T15:20:00+03:00

2025-01-06T15:23:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. ЕС в курсе критической ситуации с газоснабжением Приднестровья, проведет на неделе техническую встречу с представителями Кишинева, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконеен. "Мы знаем о критической ситуации, сложившейся в Приднестровье, поддерживаем контакты с молдавскими властями для урегулирования последствий прекращения поставок российского газа. Мы оказываем поддержку Молдавии все последние годы, в этой связи была создана рабочая группа, которая провела встречу 18 декабря. На этой неделе состоится встреча на техническом уровне", - сообщила представитель ЕК. Она добавила, что в ЕС "провели работу" для "облегчения взаимодействия с операторами энергосетей" для обеспечения увеличения поставок электричества "при необходимости". "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В понедельник глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) Александр Розенберг сообщил, что 122 населенных пункта отключены от газоснабжения. Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что жителям Приднестровья в случае полного прекращения поставок дешевого российского газа через территорию Украины придется выбирать между смертью от холода из-за невозможности обеспечить выработку тепла и электроэнергии или от голода - из-за высоких цен на энергоресурсы из ЕС. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241230/sandu-1992068313.html

https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988147324.html

https://ria.ru/20250106/pmr-1992656809.html

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в мире, жкх, молдавия, кишинев, украина, евросоюз, еврокомиссия, газпром