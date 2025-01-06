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Бывшего вице-президента Эквадора эвакуировали из тюрьмы - РИА Новости, 06.01.2025
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02:34 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/ekvador-1992624674.html
Бывшего вице-президента Эквадора эвакуировали из тюрьмы
Бывшего вице-президента Эквадора эвакуировали из тюрьмы - РИА Новости, 06.01.2025
Бывшего вице-президента Эквадора эвакуировали из тюрьмы
Бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, находящегося в заключении в тюрьме Ла Рока эквадорского города Гуаякиль, эвакуировали на фоне бунта других... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T02:34:00+03:00
2025-01-06T02:34:00+03:00
в мире
эквадор
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, находящегося в заключении в тюрьме Ла Рока эквадорского города Гуаякиль, эвакуировали на фоне бунта других заключенных, сообщило издание Expreso. По данным издания, политика перевезли в другое место после того, как несколько заключенных устроили небольшой пожар. Издание не уточняет, куда конкретно перевели бывшего вице-президента Эквадора. "Несколько заключенных сожгли предметы в знак протеста против выхода во внутренний дворик и... по этой причине... Хорхе Гласа в качестве превентивной меры перевели в другое место", - отметило Expreso. Адвокат Гласа Сонья Вера подтвердила факт его перевода из тюрьмы, заявив, что против политика было совершено покушение. Такое заявление она сделала в ответ на пост местной организации SOScárcelesEc, утверждающей со ссылкой на неназванные военные источники, что заключенные тюрьмы хотели совершить покушение на Гласа. "Покушение на жизнь Хорхе Гласа в Ла Роке является результатом действий государства, обрекшего его на опасность, пытки и медленную смерть. Их экстренная эвакуация подтверждает то, о чем мы неоднократно сообщали: они (власти - ред.) намеренно играют со своей жизнью... Если с ним что-то случится, это будет государственное преступление", - написала адвокат Гласа на своей странице в соцсети X. Полиция Эквадора в ночь на 6 апреля силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Он укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Полиция Эквадора, как сообщил МИД Мексики, въехала на территорию дипмиссии на двух бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором. Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии. В настоящий момент он находится в заключении.
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в мире, эквадор, мексика, гуаякиль, odebrecht
В мире, Эквадор, Мексика, Гуаякиль, Odebrecht
Бывшего вице-президента Эквадора эвакуировали из тюрьмы

Бывшего вице-президента Эквадора увезли из тюрьмы из-за бунта заключенных

© AP Photo / Dolores OchoaПолиция и солдаты в Эквадоре
Полиция и солдаты в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Dolores Ochoa
Полиция и солдаты в Эквадоре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, находящегося в заключении в тюрьме Ла Рока эквадорского города Гуаякиль, эвакуировали на фоне бунта других заключенных, сообщило издание Expreso.
По данным издания, политика перевезли в другое место после того, как несколько заключенных устроили небольшой пожар. Издание не уточняет, куда конкретно перевели бывшего вице-президента Эквадора.
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"Несколько заключенных сожгли предметы в знак протеста против выхода во внутренний дворик и... по этой причине... Хорхе Гласа в качестве превентивной меры перевели в другое место", - отметило Expreso.
Адвокат Гласа Сонья Вера подтвердила факт его перевода из тюрьмы, заявив, что против политика было совершено покушение. Такое заявление она сделала в ответ на пост местной организации SOScárcelesEc, утверждающей со ссылкой на неназванные военные источники, что заключенные тюрьмы хотели совершить покушение на Гласа.
"Покушение на жизнь Хорхе Гласа в Ла Роке является результатом действий государства, обрекшего его на опасность, пытки и медленную смерть. Их экстренная эвакуация подтверждает то, о чем мы неоднократно сообщали: они (власти - ред.) намеренно играют со своей жизнью... Если с ним что-то случится, это будет государственное преступление", - написала адвокат Гласа на своей странице в соцсети X.
Полиция Эквадора в ночь на 6 апреля силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Он укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Полиция Эквадора, как сообщил МИД Мексики, въехала на территорию дипмиссии на двух бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии. В настоящий момент он находится в заключении.
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