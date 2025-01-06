https://ria.ru/20250106/ekspert-1992694660.html

Эксперт усомнился в военном обострении эскалации между ПМР и Молдавией

Эксперт усомнился в военном обострении эскалации между ПМР и Молдавией - РИА Новости, 06.01.2025

Эксперт усомнился в военном обострении эскалации между ПМР и Молдавией

Эскалация в отношениях Тирасполя и Кишинева из-за энергокризиса после прекращения поставок российского газа вряд ли приведет к военному обострению, заявил в... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T22:28:00+03:00

2025-01-06T22:28:00+03:00

2025-01-06T22:28:00+03:00

молдавия

приднестровская молдавская республика

в мире

природный газ

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ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Эскалация в отношениях Тирасполя и Кишинева из-за энергокризиса после прекращения поставок российского газа вряд ли приведет к военному обострению, заявил в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "Эскалация в отношениях между Кишиневом и Тирасполем уже происходит. По вине молдавской стороны в Приднестровье сейчас разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа, а молдавские чиновники ничего не предпринимают и только ждут, что приднестровцы обратятся к ним за помощью. Но эта эскалация не приведет к военному обострению. От Кишинева можно ожидать разве что мелких уколов: открытия уголовных дел в отношении приднестровских лидеров, ужесточения экономической блокады, но не открытия боевых действий с целью, например, захвата Молдавской ГРЭС", - сказал Шорников. По его мнению, Молдавия к этому не готова, потому что к этому не готова Румыния, которая сейчас живет с временным правительством и временным президентом. Эксперт полагает, что Молдавия давно уже не самостоятельный игрок в регионе, в сфере безопасности она полностью контролируема Бухарестом. А Бухарест ждет Трампа и инструкций от новой администрации. До проведения в стране президентских выборов румынская власть недееспособна. "По большому счету, Кишинев сейчас выложил последние козыри в своей схватке с Тирасполем, но Тирасполь отвечать не спешит. И чем дольше будет тянуться эта пауза, тем хуже она будет для Молдовы. Энергокризис в Приднестровье бьет в первую очередь по Молдове, из страны с самыми дешевыми энергоресурсами в Европе она в одночасье превратилась в зону хронического энергодефицита", - отметил собеседник агентства. Он напомнил, что в Молдавии уже сейчас начинают сворачиваться некоторые производства и перемещаться в не самую благополучную Румынию. Удвоение тарифов для населения – это только первый звоночек, за ним последует новый скачок инфляции, уменьшение инвестиций и новое падение производства. И на этом фоне в Молдавии должны пройти ключевые для страны парламентские выборы. "Тирасполь спокойно доживет до смены правительства в Молдове, а потом Кишиневу придется возобновлять диалог, но уже с очень невыгодных для себя позиций. Скорее всего, продержаться Приднестровью поможет Россия. Так не раз уже было. Достаточно вспомнить блокадный 2006 год, который закончился политическим разгромом Кишинева. В Приднестровье тогда прошел референдум за присоединение к России, а Евросоюз, чтобы сбить негативный для себя эффект, согласился предоставить Тирасполю режим Автономных торговых преференций, пользуясь которыми приднестровские предприятия благополучно поставляли свою продукцию на рынки ЕС до настоящего времени. Да, сейчас приднестровцы переживают крайне трудные времена, но нынешние вызовы могут стать для приднестровской государственности последним испытанием на прочность", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250106/krizis--1992678147.html

https://ria.ru/20250106/8-1992689486.html

https://ria.ru/20250106/es-1992666657.html

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молдавия, приднестровская молдавская республика, в мире, природный газ