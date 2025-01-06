https://ria.ru/20250106/ekspert-1992640057.html

Экономист оценил возможность стагфляции в России

Экономист оценил возможность стагфляции в России - РИА Новости, 06.01.2025

Экономист оценил возможность стагфляции в России

Классическая стагфляция в России сейчас невозможна, в первую очередь из-за кадрового голода, который отражают низкие показатели безработицы в стране, заявил РИА РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T09:07:00+03:00

2025-01-06T09:07:00+03:00

2025-01-06T09:07:00+03:00

экономика

россия

антон табах

эксперт ра

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Классическая стагфляция в России сейчас невозможна, в первую очередь из-за кадрового голода, который отражают низкие показатели безработицы в стране, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Стагфляция (стагнация + инфляция) - ситуация в экономике, когда одновременно происходит стагнация, то есть сильное падение производства и рост безработицы до значительных уровней, а также наблюдается устойчиво высокая инфляция. "Классическая стагфляция невозможна", - ответил он на вопрос о такой возможности в стране. Табах подчеркнул, что стагфляция должна сопровождаться сильным ростом безработицы, а в России сейчас "кадровый голод" - безработица находится на исторических минимумах. По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре показатель ушел еще ниже - 2,3%. При этом с 2012 года показатель колебался около отметки в 5%, а во второй половине 2021 года опустился ближе к 4%. Таким образом, текущий уровень безработицы почти вдвое ниже более привычных для российской экономики. Табах при этом ждет охлаждения рынка труда, в первую очередь через снижение переработок и темпов роста зарплат. "Эти процессы не просто вероятны, а практически гарантированы", - добавил аналитик.

https://ria.ru/20241228/ekonomika-1991799742.html

https://ria.ru/20241028/bezrabotitsa-1980502031.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, антон табах, эксперт ра, федеральная служба государственной статистики (росстат)