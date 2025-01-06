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В Египте нашли гробницу врача фараона эпохи Древнего царства - РИА Новости, 06.01.2025
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Наука
 
20:07 06.01.2025 (обновлено: 20:47 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/egipet-1992688663.html
В Египте нашли гробницу врача фараона эпохи Древнего царства
В Египте нашли гробницу врача фараона эпохи Древнего царства - РИА Новости, 06.01.2025
В Египте нашли гробницу врача фараона эпохи Древнего царства
Археологи обнаружили в ходе раскопок в районе Саккара к югу от Каира гробницу врача фараона Пепи II из эпохи Древнего царства, сообщило Министерство туризма и... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T20:07:00+03:00
2025-01-06T20:47:00+03:00
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КАИР, 6 янв — РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе раскопок в районе Саккара к югу от Каира гробницу врача фараона Пепи II из эпохи Древнего царства, сообщило Министерство туризма и древностей Египта. "Совместная франко-швейцарская археологическая миссия обнаружила на юге археологического района Саккара, где находятся гробницы высокопоставленных государственных деятелей эпохи Древнего царства, мастабу (гробницу. — Прим. ред.) из самана, принадлежащую врачу Тети Неб-Фу", — говорится в заявлении. Отмечается, что он жил во времена фараона Пепи II (XXIII-XXII века до нашей эры) и занимал ряд высоких постов, в частности — главного врача при дворце, жреца богини Серкет, главного дантиста и директора по лекарственным растениям.Генсек Высшего совета по древностям Мухаммед Халед Исмаил подчеркнул, что найденные в мастабе изображения и тексты раскрывают новые аспекты повседневной культуры эпохи Древнего царства. По словам руководителя археологической миссии Филиппа Коломбье, гробницу врача, вероятно, разграбили, однако на стенах остались изображения. В заявлении министерства также говорится, что миссия обнаружила саркофаг, на внутренней стороне которого иероглифами написаны имя и титулы владельца гробницы. В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI-XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.
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египет, в мире
Наука, Египет, В мире
В Египте нашли гробницу врача фараона эпохи Древнего царства

Археологи нашли в Египте гробницу врача фараона эпохи Древнего царства

© Фото : Ministry of Tourism and AntiquitiesГробница врача фараона Пепи II
Гробница врача фараона Пепи II - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities
Гробница врача фараона Пепи II
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КАИР, 6 янв — РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе раскопок в районе Саккара к югу от Каира гробницу врача фараона Пепи II из эпохи Древнего царства, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.
"Совместная франко-швейцарская археологическая миссия обнаружила на юге археологического района Саккара, где находятся гробницы высокопоставленных государственных деятелей эпохи Древнего царства, мастабу (гробницу. — Прим. ред.) из самана, принадлежащую врачу Тети Неб-Фу", — говорится в заявлении.
© Фото : Ministry of Tourism and AntiquitiesГробница врача фараона Пепи II
Гробница врача фараона Пепи II
Гробница врача фараона Пепи II
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities
1 из 2
© Фото : Ministry of Tourism and AntiquitiesГробница врача фараона Пепи II
Гробница врача фараона Пепи II
Гробница врача фараона Пепи II
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities
2 из 2
Гробница врача фараона Пепи II
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities
1 из 2
Гробница врача фараона Пепи II
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities
2 из 2
Отмечается, что он жил во времена фараона Пепи II (XXIII-XXII века до нашей эры) и занимал ряд высоких постов, в частности — главного врача при дворце, жреца богини Серкет, главного дантиста и директора по лекарственным растениям.
Генсек Высшего совета по древностям Мухаммед Халед Исмаил подчеркнул, что найденные в мастабе изображения и тексты раскрывают новые аспекты повседневной культуры эпохи Древнего царства.
По словам руководителя археологической миссии Филиппа Коломбье, гробницу врача, вероятно, разграбили, однако на стенах остались изображения.
В заявлении министерства также говорится, что миссия обнаружила саркофаг, на внутренней стороне которого иероглифами написаны имя и титулы владельца гробницы.
В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI-XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.
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