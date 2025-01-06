В Египте нашли гробницу врача фараона эпохи Древнего царства

КАИР, 6 янв — РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе раскопок в районе Саккара к югу от Каира гробницу врача фараона Пепи II из эпохи Древнего царства, сообщило Министерство туризма и древностей Египта. "Совместная франко-швейцарская археологическая миссия обнаружила на юге археологического района Саккара, где находятся гробницы высокопоставленных государственных деятелей эпохи Древнего царства, мастабу (гробницу. — Прим. ред.) из самана, принадлежащую врачу Тети Неб-Фу", — говорится в заявлении. Отмечается, что он жил во времена фараона Пепи II (XXIII-XXII века до нашей эры) и занимал ряд высоких постов, в частности — главного врача при дворце, жреца богини Серкет, главного дантиста и директора по лекарственным растениям.Генсек Высшего совета по древностям Мухаммед Халед Исмаил подчеркнул, что найденные в мастабе изображения и тексты раскрывают новые аспекты повседневной культуры эпохи Древнего царства. По словам руководителя археологической миссии Филиппа Коломбье, гробницу врача, вероятно, разграбили, однако на стенах остались изображения. В заявлении министерства также говорится, что миссия обнаружила саркофаг, на внутренней стороне которого иероглифами написаны имя и титулы владельца гробницы. В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI-XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.
КАИР, 6 янв — РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе раскопок в районе Саккара к югу от Каира гробницу врача фараона Пепи II из эпохи Древнего царства, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.
"Совместная франко-швейцарская археологическая миссия обнаружила на юге археологического района Саккара, где находятся гробницы высокопоставленных государственных деятелей эпохи Древнего царства, мастабу (гробницу. — Прим. ред.) из самана, принадлежащую врачу Тети Неб-Фу", — говорится в заявлении.
Отмечается, что он жил во времена фараона Пепи II (XXIII-XXII века до нашей эры) и занимал ряд высоких постов, в частности — главного врача при дворце, жреца богини Серкет, главного дантиста и директора по лекарственным растениям.
Генсек Высшего совета по древностям Мухаммед Халед Исмаил подчеркнул, что найденные в мастабе изображения и тексты раскрывают новые аспекты повседневной культуры эпохи Древнего царства.
По словам руководителя археологической миссии Филиппа Коломбье, гробницу врача, вероятно, разграбили, однако на стенах остались изображения.
В заявлении министерства также говорится, что миссия обнаружила саркофаг, на внутренней стороне которого иероглифами написаны имя и титулы владельца гробницы.
В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI-XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.
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