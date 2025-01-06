https://ria.ru/20250106/egipet-1992688663.html

В Египте нашли гробницу врача фараона эпохи Древнего царства

В Египте нашли гробницу врача фараона эпохи Древнего царства - РИА Новости, 06.01.2025

В Египте нашли гробницу врача фараона эпохи Древнего царства

Археологи обнаружили в ходе раскопок в районе Саккара к югу от Каира гробницу врача фараона Пепи II из эпохи Древнего царства, сообщило Министерство туризма и... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T20:07:00+03:00

2025-01-06T20:07:00+03:00

2025-01-06T20:47:00+03:00

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КАИР, 6 янв — РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе раскопок в районе Саккара к югу от Каира гробницу врача фараона Пепи II из эпохи Древнего царства, сообщило Министерство туризма и древностей Египта. "Совместная франко-швейцарская археологическая миссия обнаружила на юге археологического района Саккара, где находятся гробницы высокопоставленных государственных деятелей эпохи Древнего царства, мастабу (гробницу. — Прим. ред.) из самана, принадлежащую врачу Тети Неб-Фу", — говорится в заявлении. Отмечается, что он жил во времена фараона Пепи II (XXIII-XXII века до нашей эры) и занимал ряд высоких постов, в частности — главного врача при дворце, жреца богини Серкет, главного дантиста и директора по лекарственным растениям.Генсек Высшего совета по древностям Мухаммед Халед Исмаил подчеркнул, что найденные в мастабе изображения и тексты раскрывают новые аспекты повседневной культуры эпохи Древнего царства. По словам руководителя археологической миссии Филиппа Коломбье, гробницу врача, вероятно, разграбили, однако на стенах остались изображения. В заявлении министерства также говорится, что миссия обнаружила саркофаг, на внутренней стороне которого иероглифами написаны имя и титулы владельца гробницы. В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI-XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.

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