https://ria.ru/20250106/efimov-1991917440.html
Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по 60 тысячам заявок
Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по 60 тысячам заявок - РИА Новости, 06.01.2025
Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по 60 тысячам заявок
Москомархитектура за 2024 год приняла решения по более чем 59 тысячам заявок на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства, сообщил заммэра... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T13:17:00+03:00
2025-01-06T13:17:00+03:00
2025-01-06T13:17:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
москомархитектура
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Москомархитектура за 2024 год приняла решения по более чем 59 тысячам заявок на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Онлайн-услуги в сфере градостроительства значительно ускоряют процесс получения документов и уменьшают административные препятствия при согласованиях. Это важный этап в цифровизации строительной отрасли. В 2023 году специалисты приняли решения по 57,1 тысячи обращений на предоставление государственных услуг, оказываемых комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а в 2024 году – по 59,4 тысячи", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как указывается в сообщении, в прошлом году наибольшим спросом в Москве пользовались услуги, связанные с ведением сводного плана подземных коммуникаций, выдачей градостроительных планов земельных участков, приему результатов инженерных изысканий.Заявки на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства в Москве можно подать на портале mos.ru.
https://ria.ru/20241228/efimov-1991808798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , москомархитектура, городское хозяйство москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москомархитектура, Городское хозяйство Москвы
Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по 60 тысячам заявок
Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по почти 60 тысячам заявок
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Москомархитектура за 2024 год приняла решения по более чем 59 тысячам заявок на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Онлайн-услуги в сфере градостроительства значительно ускоряют процесс получения документов и уменьшают административные препятствия при согласованиях. Это важный этап в цифровизации строительной отрасли. В 2023 году специалисты приняли решения по 57,1 тысячи обращений на предоставление государственных услуг, оказываемых комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а в 2024 году – по 59,4 тысячи", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как указывается в сообщении, в прошлом году наибольшим спросом в Москве пользовались услуги, связанные с ведением сводного плана подземных коммуникаций, выдачей градостроительных планов земельных участков, приему результатов инженерных изысканий.
Заявки на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства в Москве можно подать на портале mos.ru.