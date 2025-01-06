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Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по 60 тысячам заявок - РИА Новости, 06.01.2025
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13:17 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/efimov-1991917440.html
Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по 60 тысячам заявок
Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по 60 тысячам заявок - РИА Новости, 06.01.2025
Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по 60 тысячам заявок
Москомархитектура за 2024 год приняла решения по более чем 59 тысячам заявок на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства, сообщил заммэра... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T13:17:00+03:00
2025-01-06T13:17:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
москомархитектура
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Москомархитектура за 2024 год приняла решения по более чем 59 тысячам заявок на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Онлайн-услуги в сфере градостроительства значительно ускоряют процесс получения документов и уменьшают административные препятствия при согласованиях. Это важный этап в цифровизации строительной отрасли. В 2023 году специалисты приняли решения по 57,1 тысячи обращений на предоставление государственных услуг, оказываемых комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а в 2024 году – по 59,4 тысячи", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как указывается в сообщении, в прошлом году наибольшим спросом в Москве пользовались услуги, связанные с ведением сводного плана подземных коммуникаций, выдачей градостроительных планов земельных участков, приему результатов инженерных изысканий.Заявки на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства в Москве можно подать на портале mos.ru.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , москомархитектура, городское хозяйство москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москомархитектура, Городское хозяйство Москвы
Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по 60 тысячам заявок

Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по почти 60 тысячам заявок

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Москомархитектура за 2024 год приняла решения по более чем 59 тысячам заявок на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Онлайн-услуги в сфере градостроительства значительно ускоряют процесс получения документов и уменьшают административные препятствия при согласованиях. Это важный этап в цифровизации строительной отрасли. В 2023 году специалисты приняли решения по 57,1 тысячи обращений на предоставление государственных услуг, оказываемых комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а в 2024 году – по 59,4 тысячи", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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Как указывается в сообщении, в прошлом году наибольшим спросом в Москве пользовались услуги, связанные с ведением сводного плана подземных коммуникаций, выдачей градостроительных планов земельных участков, приему результатов инженерных изысканий.
Заявки на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства в Москве можно подать на портале mos.ru.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскомархитектураГородское хозяйство Москвы
 
 
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