https://ria.ru/20250106/efimov-1991917440.html

Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по 60 тысячам заявок

Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по 60 тысячам заявок - РИА Новости, 06.01.2025

Ефимов: Москомархитектура за год выпустила решения по 60 тысячам заявок

Москомархитектура за 2024 год приняла решения по более чем 59 тысячам заявок на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства, сообщил заммэра... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T13:17:00+03:00

2025-01-06T13:17:00+03:00

2025-01-06T13:17:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

москомархитектура

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Москомархитектура за 2024 год приняла решения по более чем 59 тысячам заявок на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Онлайн-услуги в сфере градостроительства значительно ускоряют процесс получения документов и уменьшают административные препятствия при согласованиях. Это важный этап в цифровизации строительной отрасли. В 2023 году специалисты приняли решения по 57,1 тысячи обращений на предоставление государственных услуг, оказываемых комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а в 2024 году – по 59,4 тысячи", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как указывается в сообщении, в прошлом году наибольшим спросом в Москве пользовались услуги, связанные с ведением сводного плана подземных коммуникаций, выдачей градостроительных планов земельных участков, приему результатов инженерных изысканий.Заявки на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства в Москве можно подать на портале mos.ru.

https://ria.ru/20241228/efimov-1991808798.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , москомархитектура, городское хозяйство москвы