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"Я принесла мир". В Раде раскрыли, кто станет президентом после Зеленского - РИА Новости, 06.01.2025
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02:28 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992624426.html
"Я принесла мир". В Раде раскрыли, кто станет президентом после Зеленского
"Я принесла мир". В Раде раскрыли, кто станет президентом после Зеленского - РИА Новости, 06.01.2025
"Я принесла мир". В Раде раскрыли, кто станет президентом после Зеленского
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко может стать президентом Украины после Владимира Зеленского, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T02:28:00+03:00
2025-01-06T02:28:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
юлия тимошенко
верховная рада украины
руслан стефанчук
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко может стать президентом Украины после Владимира Зеленского, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Бабушка украинской революции &lt;...&gt; Юлия Тимошенко побежит к толпе с криками "я принесла вам мир", &lt;...&gt; и пойдет в президенты", — выразил мнение нардеп.Парламентарий пояснил, что, по его мнению, мирное соглашение от Украины будет подписывать вице-спикер Рады член партии Тимошенко "Батькивщина" Елена Кондратюк из-за отказа это делать спикера парламента Руслана Стефанчука.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html
https://ria.ru/20250106/zelenkiy-1992621761.html
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в мире, украина, владимир зеленский, юлия тимошенко, верховная рада украины, руслан стефанчук
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Верховная Рада Украины, Руслан Стефанчук
"Я принесла мир". В Раде раскрыли, кто станет президентом после Зеленского

Дубинский: Тимошенко может стать президентом Украины после Зеленского

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко может стать президентом Украины после Владимира Зеленского, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Бабушка украинской революции <...> Юлия Тимошенко побежит к толпе с криками "я принесла вам мир", <...> и пойдет в президенты", — выразил мнение нардеп.
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"Начнется с отказа": Трамп получил предупреждение по Украине
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Парламентарий пояснил, что, по его мнению, мирное соглашение от Украины будет подписывать вице-спикер Рады член партии Тимошенко "Батькивщина" Елена Кондратюк из-за отказа это делать спикера парламента Руслана Стефанчука.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоВерховная Рада УкраиныРуслан Стефанчук
 
 
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