https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992624426.html

"Я принесла мир". В Раде раскрыли, кто станет президентом после Зеленского

"Я принесла мир". В Раде раскрыли, кто станет президентом после Зеленского - РИА Новости, 06.01.2025

"Я принесла мир". В Раде раскрыли, кто станет президентом после Зеленского

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко может стать президентом Украины после Владимира Зеленского, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T02:28:00+03:00

2025-01-06T02:28:00+03:00

2025-01-06T02:28:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

юлия тимошенко

верховная рада украины

руслан стефанчук

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко может стать президентом Украины после Владимира Зеленского, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Бабушка украинской революции <...> Юлия Тимошенко побежит к толпе с криками "я принесла вам мир", <...> и пойдет в президенты", — выразил мнение нардеп.Парламентарий пояснил, что, по его мнению, мирное соглашение от Украины будет подписывать вице-спикер Рады член партии Тимошенко "Батькивщина" Елена Кондратюк из-за отказа это делать спикера парламента Руслана Стефанчука.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html

https://ria.ru/20250106/zelenkiy-1992621761.html

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в мире, украина, владимир зеленский, юлия тимошенко, верховная рада украины, руслан стефанчук