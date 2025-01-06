https://ria.ru/20250106/dtp-1992619394.html

Хинштейн рассказал подробности ДТП в Карелии с жителями Курской области

Хинштейн рассказал подробности ДТП в Карелии с жителями Курской области - РИА Новости, 06.01.2025

Хинштейн рассказал подробности ДТП в Карелии с жителями Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что здоровью жителей региона, попавших в ДТП в Карелии, ничего не угрожает, а... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T00:23:00+03:00

2025-01-06T00:23:00+03:00

2025-01-06T05:19:00+03:00

происшествия

курская область

петрозаводск

псков

александр хинштейн

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что здоровью жителей региона, попавших в ДТП в Карелии, ничего не угрожает, а наиболее пострадавшая девушка успешно прооперирована. Ранее Хинштейн сообщил, что в автобусе, попавшем в ДТП в Карелии, находились семь жителей Курской области, двое из них госпитализированы. По его словам, одна из женщин в тяжёлом состоянии была направлена на реанимобиле в республиканскую больницу, а второй пострадавший находится в Сартавальской ЦРБ. "Здоровью курян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в Карелии, ничто не угрожает. Врачи республиканской клинической больницы успешно прооперировали наиболее пострадавшую девушку. Сейчас она находится под постоянным наблюдением, вместе с ней в Петрозаводске осталась и ее мама (они ехали вместе)", - сообщил он. По словам Хинштейна, другому пострадавшему также оказана вся необходимая помощь, он с остальными туристами из Курской области сейчас возвращается домой. "По моему поручению навстречу им направлен автобус в сопровождении медиков, который заберет всех в Пскове. Созвонился с людьми. Они уже отошли от стресса и просили передать слова благодарности за помощь и искреннее участие врачам, сотрудникам прокуратуры и полиции Карелии, а также работникам школы в поселке Ляскеле, где первоначально разместили всех пассажиров опрокинувшегося автобуса. С удовольствием выполняю эту просьбу и присоединяюсь к ней. Всегда радостно видеть, когда люди приходят на помощь другим", - добавил он. Хинштейн подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. В воскресенье, по предварительным данным, на федеральной трассе "Кола" вблизи поселка Ляскеля в Питкярантском районе Карелии туристический автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250105/dtp-1992615192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, петрозаводск, псков, александр хинштейн