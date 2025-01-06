https://ria.ru/20250106/dron-1992646372.html

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.01.2025

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона по движущемуся автомобилю в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:38:00+03:00

2025-01-06T10:38:00+03:00

2025-01-06T10:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгородская область

красный октябрь

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона по движущемуся автомобилю в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе на участке автодороги Красный Октябрь — Чайки дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ (районную больницу). После оказания необходимой медицинской помощи бригадой СМП (скорой медпомощи) он будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия транспортное средство повреждено. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил губернатор.

https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html

белгородский район

белгородская область

красный октябрь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородский район, белгородская область, красный октябрь, вячеслав гладков, вооруженные силы украины