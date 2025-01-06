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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.01.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона по движущемуся автомобилю в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:38:00+03:00
2025-01-06T10:38:00+03:00
2025-01-06T10:39:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона по движущемуся автомобилю в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе на участке автодороги Красный Октябрь — Чайки дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ (районную больницу). После оказания необходимой медицинской помощи бригадой СМП (скорой медпомощи) он будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия транспортное средство повреждено. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил губернатор.
https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Красный Октябрь, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Гладков: в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал человек