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Эксперт оценил внешний долг Молдавии после прихода к власти Санду - РИА Новости, 06.01.2025
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16:54 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/dolg-1992674842.html
Эксперт оценил внешний долг Молдавии после прихода к власти Санду
Эксперт оценил внешний долг Молдавии после прихода к власти Санду - РИА Новости, 06.01.2025
Эксперт оценил внешний долг Молдавии после прихода к власти Санду
Внешний долг Молдавии после прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент страны Майя Санду, увеличился... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T16:54:00+03:00
2025-01-06T16:54:00+03:00
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россия
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КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости. Внешний долг Молдавии после прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент страны Майя Санду, увеличился на 62%, заявил в понедельник доктор экономических наук, бывший молдавский посол в России Владимир Головатюк. "При правлении ПДС внешний долг Молдавии вырос на 62%. Финансовая политика правящей партии формирует опасный тренд, в котором кредиты идут на покрытие прежних долгов, а не на развитие экономики", — написал Головатюк в своем блоге. Экономист отметил, что за 9 месяцев 2024 года Молдавия привлекла кредиты на сумму более 732 миллионов долларов, из которых 428 миллионов получила государственная власть, а остальная часть распределилась между коммерческими банками и экономическими агентами. "Это огромные ресурсы. Вместе с тем было возвращено ранее полученных кредитов на сумму 670 миллионов долларов (91% от новых кредитов), в том числе правительство погасило 280 миллионов долларов (66%) ", — подчеркнул Головатюк. По его словам, столь масштабное обслуживание старых долгов стало причиной того, что общий рост внешнего долга составил лишь 0,5%, а правительственный долг увеличился на 4,6%. Эксперт указал, что зависимость Молдавии от иностранных займов продолжает расти, что делает экономику страны более уязвимой. Экономист отметил, что на 30 сентября 2024 года внешний долг Молдавии достиг 10,2 миллиарда долларов США, из которых 4 миллиарда приходятся на государственный долг, а 6,2 миллиарда — на частный сектор, включая коммерческие банки.
https://ria.ru/20250104/moldova-1992525914.html
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молдавия, россия, сша, владимир головатюк, майя санду, в мире
Молдавия, Россия, США, Владимир Головатюк, Майя Санду, В мире
Эксперт оценил внешний долг Молдавии после прихода к власти Санду

Экономист Головатюк: внешний долг Молдавии после прихода Санду вырос на 62%

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости. Внешний долг Молдавии после прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент страны Майя Санду, увеличился на 62%, заявил в понедельник доктор экономических наук, бывший молдавский посол в России Владимир Головатюк.
"При правлении ПДС внешний долг Молдавии вырос на 62%. Финансовая политика правящей партии формирует опасный тренд, в котором кредиты идут на покрытие прежних долгов, а не на развитие экономики", — написал Головатюк в своем блоге.
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Экономист отметил, что за 9 месяцев 2024 года Молдавия привлекла кредиты на сумму более 732 миллионов долларов, из которых 428 миллионов получила государственная власть, а остальная часть распределилась между коммерческими банками и экономическими агентами.
"Это огромные ресурсы. Вместе с тем было возвращено ранее полученных кредитов на сумму 670 миллионов долларов (91% от новых кредитов), в том числе правительство погасило 280 миллионов долларов (66%) ", — подчеркнул Головатюк.
По его словам, столь масштабное обслуживание старых долгов стало причиной того, что общий рост внешнего долга составил лишь 0,5%, а правительственный долг увеличился на 4,6%. Эксперт указал, что зависимость Молдавии от иностранных займов продолжает расти, что делает экономику страны более уязвимой.
Экономист отметил, что на 30 сентября 2024 года внешний долг Молдавии достиг 10,2 миллиарда долларов США, из которых 4 миллиарда приходятся на государственный долг, а 6,2 миллиарда — на частный сектор, включая коммерческие банки.
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