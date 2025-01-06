https://ria.ru/20250106/dnr-1992677674.html

Бывших военных ВСУ наградили за работу совместно с ВС России

Бывших военных ВСУ наградили за работу совместно с ВС России - РИА Новости, 06.01.2025

Бывших военных ВСУ наградили за работу совместно с ВС России

Бойцов добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящих из бывших украинских военных, наградили за выполнение задач на линии боевого соприкосновения... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T17:49:00+03:00

2025-01-06T17:49:00+03:00

2025-01-06T18:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Бойцов добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящих из бывших украинских военных, наградили за выполнение задач на линии боевого соприкосновения совместно с Вооруженными силами России, рассказал РИА Новости замполит отряда с позывным Жак. "Сегодня на мемориальном комплексе Саур-Могила состоялось торжественное награждение отличившихся бойцов отряда Максима Кривоноса. Им были вручены награды главы ДНР — Георгиевские кресты 4-й степени. Это бойцы, которые выполняли боевые задачи на линии боевого соприкосновения, занимались эвакуацией мирного населения, зачисткой населенных пунктов", — сказал он. По его словам, военнослужащие, перешедшие на сторону Вооруженных сил России, получили подобные награды впервые."Это первые их награды, которые они получили уже, скажем так, на правильной стороне, сражаясь за свой народ, за освобождение украинского народа вместе с российской армией и вместе с жителями ДНР. Они получили признание от местных жителей, которые за десять лет больше всех натерпелись от этого конфликта", — добавил Жак.Один из бойцов отряда отметил, что получил награду за оказание помощи и эвакуацию не только раненых сослуживцев, но и мирных жителей. "Для меня это стало действительно неожиданностью. Вручая награду, командир сказал относиться с достоинством и честью. Руководство, когда подавало списки на награждение, основывалось на том, что люди, которых я эвакуировал с поля боя, те же самые раненые бойцы, то же мирное население не было оставлено незамеченным", — поделился боец отряда с позывным Немо. Отряд имени Максима Кривоноса был создан осенью 2023 года из числа бывших военнослужащих ВСУ, вступивших в добровольческий отряд, а также мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой киевского режима.

https://ria.ru/20250103/bronetekhnika-1992408771.html

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Бывших украинских военных наградили за выполнение задач совместно с ВС РФ Бойцов отряда имени Максима Кривоноса, который состоит из бывших украинских военных, наградили за выполнение задач на линии боевого соприкосновения совместно с Вооруженными силами России, рассказал замполит отряда с позывным Жак. По его словам, бойцам, занимавшимся эвакуацией мирного населения и зачисткой населенных пунктов, вручили награды главы ДНР – Георгиевские кресты 4-й степени. 2025-01-06T17:49 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины